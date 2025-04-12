Yüksek Seçim Kurulu ilçe seçim kurullarını belirledi
Yüksek Seçim Kurulu, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçe seçim kurullarını oluşturdu.
Yüksek Seçim Kurulu, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçe seçim kurullarını oluşturdu.
Resmi Gazete’de yayımlanan ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından 5/76 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 21. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak oy çokluğuyla oluşturulan ilçe seçim kurulları 8 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.
Oluşturulan ilçe seçim kurulları şöyle:
“Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu:
Başkan Düriye Elkıran Kaza Mahkemesi Başkanı; Asli üyeler: Cenkay İnan Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Şerife Katip Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı; Yedek üye: Seran Bensen Kaza Mahkemesi Yargıcı.
Ggazimağusa İlçe Seçim Kurulu:
Başkan Fadıl Aksun Kaza Mahkemesi Başkanı; Asli Üyeler: Ayşen Toroslu Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Evren Mürsel Kaza Mahkemesi Yargıcı; Yedek Üye: Dilem Akçaba Kaza Mahkemesi Yargıcı
Girne İlçe Seçim Kurulu:
Başkan Nüvit Gazi Hacı Kaza Mahkemesi Başkanı; Asli Üyeler: Mesut Mesutoğlu Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Hazan Aksun Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı; Yedek üye: Hazal Hacımulla Kaza Mahkemesi Yargıcı.
Güzelyurt İlçesi Seçim Kurulu:
Başkan Banu Soyer Kaza Mahkemesi Başkanı, Asli üyeler; Rauf Kürşad Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Nuray Necdet Kaza Mahkemesi Yargıcı; Yedek üye: Jale Dizdarlı Kaza Mahkemesi Yargıcı.
İskele İlçesi Seçim Kurulu:
Başkan Musa Avcıoğlu Kaza Mahkemesi Başkanı; Asli üyeler: Çiğdem Güzeler Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Semra K. Güven Kaza Mahkemesi Yargıcı; Yedek üye: İzzet Erkanlılar Kaza Mahkemesi Yargıcı.
Lefke İlçesi Seçim Kurulu:
Başkan Pınar Beyoğlu Kaza Mahkemesi Başkanı; Asli üyeler: Umut İnan Kaza Mahkemesi Kd.Yargıcı, Nil Elodie Çeliker Kaza Mahkemesi Yargıcı; Yedek üye: Şevket Gazi Kaza Mahkemesi Yargıcı. “