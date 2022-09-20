Yüksek Mahkeme: “Yapılan tüm işlemlerin yürürlülüğü durduruldu”

Yüksek Mahkeme Genel Sekreteri Neşe Başkan, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılması kararını, ara emri alarak durdurduğunu doğrulayarak, Emirname ile ilgili ara emrinin kesinleşip kesinleşmemesine 28 Eylül’de karar verileceğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreteri Neşe Başkan, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorusu üzerine, Resmi Gazete’de yayımlanan "Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi"nin geri çekilip yürürlükten kaldırılmasının ve/veya bu karar tahtında yapılan tüm işlemlerin yürürlülüğünün durdurulmasına karar verildiğini doğruladı.

Neşe Başkan, Mahkeme’nin, ara emri kararının kesinleşip kesinleşmemesine 28 Eylül’de karar vereceğini de belirtti.