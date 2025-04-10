Yüksek Mahkeme, külliye içerisine inşa ediliyor

Bir süredir, Lefkoşa – Kermiya bölgesinde inşa edilen külliye yerleşkesine dahil edileceği iddia edilen Yüksek Mahkeme binasıyla ilgili “sır perdesini” TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bozdu.

Kıbrıs’ın kuzeyine “ziyarete” gelen Yılmaz, Yüksek Mahkeme'nin külliye yerleşkesinin bulunduğu alanda inşa edileceğini belirtti, temel atma etkinliği düzenledi.

Külliyedeki konferans salonunda yer alan törene, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve yetkililer katıldı.

Temel atma töreninde, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Yüksek Mahkeme binasının video gösterimi yapıldı. Tören konuşmalarla devam etti.

İnşaat alanının 7 bin metrekareye yakın olduğu yeni binada, 300 kişi kapasiteli konferans ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak 5 duruşma salonu, Yüksek Adliye Kurulu ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak 1’er toplantı salonu, savcı ve avukatların kullanımı için odalar ve büyük bir kütüphane yer alacak.

2026’nın başlarında tamamlanması öngörülen Yüksek Mahkeme, ilk kez mahkeme ve idari faaliyetlerini yürütmek amacıyla projelendirilmiş bir binaya sahip olacak.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Ocak ayında TAK’a verdiği röportajda, “Son yıllarda Metehan bölgesinde diğer Anayasal erklere ait binaların yerleşke şeklinde inşa edilmeye başlanmasıyla birlikte, Yüksek Mahkeme binası için de 2015 yılında aynı bölgede verilen ancak yetersiz olan alanın takası ile taleplerimiz doğrultusunda diğer binalarla aynı hizada ancak onlardan ayrı olarak konumlanacak bir binanın inşası için arazi tahsisine gidildi” demişti.