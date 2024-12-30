Yüksek Mahkeme binası için arazi tahsisi Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin doğusunda yapılması planlanan Yüksek Mahkeme binası için arazi tahsisine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
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Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin doğusunda yapılması planlanan Yüksek Mahkeme binası için arazi tahsisine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Buna göre Bakanlar Kurulu, bina için gerekli olan arazinin tahsis edilmesi bağlamında Ortaköy/Lefkoşa’da yer alan bazı parsellerin ve bu parseller arasında kalan yolların askeri bölge kapsamından çıkarılmasını, aynı amaçla serbest bırakılan bazı parsellerin ise yeniden askeri bölge kapsamına alınmasını kararlaştırdı.
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Etiketler : RESMİ GAZETE, YÜKSEK MAHKEME