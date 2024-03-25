Yüksek Adliye Kurulu, bazı mevkiler için müracaat kabul edecek

Yüksek Adliye Kurulu, 1 Yüksek Mahkeme Yargıçlığı, 1 Kaza Mahkemesi Başkanlığı, 2 Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı ve 3 Kaza Mahkemesi Yargıçlığı için müracaat kabul edecek.

Yüksek Adliye Kurulu Genel Sekreterliğine en geç 5 Nisan'a kadar yapılabilecek başvurularla ilgili duyuru, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Mahkemeler Yasası’nda öngörülen nitelikleri haiz kişilerden 1 Yüksek Mahkeme Yargıçlığı ve 1 Kaza Mahkemesi Başkanlığı, 2 Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı ve 3 Kaza Mahkemesi Yargıçlığı için müracaat kabul edilecek.

Müracaatlar, Yüksek Adliye Kurulu Genel Sekreterliğinden temin edilecek “Yargıçlığa Müracaat Formu” doldurularak ve en geç 5 Nisan çalışma saati sonuna kadar Yüksek Adliye Kurulu Genel Sekreterliğine ulaştırılacak.

Başvuru sahiplerinin 5 Nisan tarihi itibarı ile aranan nitelikleri haiz olmaları gerekirken, aranan nitelikleri haiz olup, halen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olanların müracaatlarını bağlı bulundukları Kurum veya Kuruluşlar vasıtasıyla yapabilecek. Halen Adliye Hizmetinde yargıç olarak görev yapanların ise müracaatta bulunmaları gerekmiyor.

