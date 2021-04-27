Yüksek Adliye Kurulu 5 mevki için başvuru kabul ediyor

Yüksek Adliye Kurulu, bir Yüksek Mahkeme Yargıçlığı, bir Kaza Mahkemesi Başkanlığı, bir Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı ve iki Kaza Mahkemesi Yargıçlığı için müracaat kabul ediyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Adliye Kurulu duyurusunda, gerekli koşulları taşıyan kişilerin 17 Mayıs’a kadar Yüksek Adliye Kurulu Genel Sekreterliği2nden alacakları başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunması istendi.