“Yüklü miktarda yabancı para, kumar masası ve çiplerle yakalandılar”

Alsancak’ta bir eve gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı kumar oynayan ve ülkede turist statüsünde bulunan 8 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Polis, baskın gerçekleşen evde, zanlıların kumar masası, kumar çipleri ve yüklü miktarda yabancı paralarla yakalandığını mahkemede açıkladı.

Alsancak'ta Girne Cürümleri Önleme şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yasadışı kumar oynarken suç üstü tutuklanan 8 zanlı, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili bilgi veren polis memuru Umut Aktaşlı, olayla ilgili yaşananları aktardı. Aktaşlı, 14 Şubat 2023 tarihinde saat 23.15 raddelerinde bir zanlının sorumluluğunda bulunan Alsancak Girne adresindeki ikametgahına yapılan kumar baskını neticesinde; İkametgah içerisindeki 7 zanlı ile parayı kapsayan poker çipleri ile Poker Masasında kumar oyununu oynadıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis zanlıların kumar oynamada kullandıkları 1 adet Poker Masası, 52 adet Merit Poker oyun kağıdı, 8 adet sandalye, tasarruflarında bulunan toplam 44 bin 880 ABD Doları, 7 bin 800 Malezya Ringgit, 2 bin 780 İsviçre Frankı, bin 550 EURO ve 2 bin 805 TL nakit paralar ile yine masa üzerinde önlerinde bulunan toplam 309 adet 24 bin 595 Dolar değerindeki parayı kapsayan çipler, 2 top Merit Poker kağıdı ile yine toplam 369 adet çeşitli meblağlardaki parayı kapsayan çiplerin emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturma tamamlandı dedi, teminat talep etti…

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlıların ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, zanlıların davaları görüşülünceye dek yurtdışında çıkışlarının yasaklanması ve dava dosyasının 15 gün içinde hazır edilmesine emir verdi.