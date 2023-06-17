YSK verilerine göre 5 ayda 1885 yeni seçmen, “en az 800’ü yeni yurttaş”

Ertuğrul SENOVA

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 5 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip kayıtlı seçmen sayısını açıklamasının ardından, Kıbrıs’ın kuzeyinde uygulanan nüfus politikası bir kez daha gündeme geldi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam süren insan sayısı 12 yıldır net olarak bilinmiyor. Son resmi nüfus sayımı 2011 yılında yapılan Kıbrıs’ın kuzeyinde, 2011 yılından sonra nüfus, projeksiyon yöntemiyle “tahmin” ediliyor.

Ancak projeksiyon yöntemiyle tahmin edilen nüfus, güncel şekilde kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Bu kapsamda Kıbrıslı Türkler, nüfuslarına ilişkin tahminlerde bulunmak adına seçim süreçlerinde açıklanan “kayıtlı seçmen sayılarını” bekliyor…

YSK Başkanı Narin Şefik, önümüzdeki hafta yapılacak seçimlerde, 210 bin 121 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu açıkladı. Bu rakam, geçtiğimiz 25 Aralık 2022 yerel seçimlerinde 208 bin 236 idi.

Buna göre, iki seçim arasındaki 5 aylık sürede, 1885 kişi oy verme hakkı elde etti.

İçişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar, 1885 seçmenin en az 800’ünün Bakanlar Kurulu kararı, İçişleri Bakanlığı onayı veya evlilik yoluyla yeni yurttaş olduğunu, geriye kalanının ise 5 aylık sürede 18 yaşını yeni doldurmuş ve oy verme hakkına sahip olmuş KKTC vatandaşları olduğunu söyledi.

Resmi Gazete’deki kayıtlara göre, 1885 kişinin 262’si Bakanlar Kurulu kararıyla “istisnai vatandaşlık” hakkı almış durumda.

Ancak İçişleri Bakanlığı onayı ya da evlilik yoluyla yurttaş olan kişilerin sayısı, kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmıyor.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, rakamların şeffaf şekilde paylaşılmamasına ilişkin Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamasında, “Vatandaşlık konusunun bugüne kadar siyaset ve ideolojik olarak kullanıldığını, bu nedenle genelde rakam açıklamaktan kaçındığını” söylemişti.

Öztürkler aynı açıklamasında, İçişleri Bakanlığı’nda bir sistem kuracaklarını ve yılda bir kez güncellenecek şekilde, verilen yurttaşlıklar konusunu “şeffaf” bir hale getirecekleri sözünü vermişti.

YENİDÜZEN, son 9 yılda hem Kıbrıs’ın kuzeyindeki; hem de Türkiye’deki seçimlerde oy kullanma hakkına sahip kişilerin artışını inceledi.

Buna göre, 29 Haziran 2014 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşen yerel yönetim seçimlerinde 175 bin 258 olan kayıtlı seçmen sayısı, 15 Haziran’da gerçekleşecek ara seçimde 210 bin 121’e yükseldi. Aradaki fark, 34 bin 863 kişi.

Öte yandan Türkiye’de 2014 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçimlerinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam sürmesine karşın oy kullanabilen insan sayısı 92 bin 171’iken, 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde 140 bin 111’e yükseldi. Aradaki fark, 47 bin 940 kişi.

5 ayda 1885 yeni seçmen… “En az 800’ü yeni yurttaş”

YSK Başkanı Narin Şefik, önümüzdeki hafta yapılacak seçimlerde, 210 bin 121 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu açıkladı. Bu rakam, geçtiğimiz 25 Aralık 2022 yerel seçimlerinde 208 bin 236 idi.

Buna göre, iki seçim arasındaki 5 aylık sürede, 1885 kişi oy verme hakkı elde etti.

İçişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar, 1885 seçmenin en az 800’ünün Bakanlar Kurulu kararı, İçişleri Bakanlığı onayı veya evlilik yoluyla yeni yurttaş olduğunu, geriye kalanının ise 5 aylık sürede 18 yaşını yeni doldurmuş ve oy verme hakkına sahip olmuş KKTC vatandaşları olduğunu söyledi.

Resmi Gazete’deki kayıtlara göre, 1885 kişinin 262’si Bakanlar Kurulu kararıyla “istisnai vatandaşlık” hakkı almış durumda.

Ancak İçişleri Bakanlığı onayı ya da evlilik yoluyla yurttaş olan kişilerin sayısı, kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmıyor.

İçişleri Bakanı “rakam açıklamaktan kaçındığını” söylemişti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, rakamların şeffaf şekilde paylaşılmamasına ilişkin Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamasında, “Vatandaşlık konusunun bugüne kadar siyaset ve ideolojik olarak kullanıldığını, bu nedenle genelde rakam açıklamaktan kaçındığını” söylemişti.

Öztürkler aynı açıklamasında, İçişleri Bakanlığı’nda bir sistem kuracaklarını ve yılda bir kez güncellenecek şekilde, verilen yurttaşlıklar konusunu “şeffaf” bir hale getirecekleri sözünü vermişti.

Son 9 yılda değişen seçmen sayısı…

YENİDÜZEN, son 9 yılda hem Kıbrıs’ın kuzeyindeki; hem de Türkiye’deki seçimlerde oy kullanma hakkına sahip kişilerin artışını inceledi.

Buna göre, 29 Haziran 2014 yılında Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleşen yerel yönetim seçimlerinde 175 bin 258 olan kayıtlı seçmen sayısı, 15 Haziran’da gerçekleşecek ara seçimde 210 bin 121’e yükseldi. Aradaki fark, 34 bin 863 kişi.

23 Ocak 2022’de gerçekleşen Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde seçmen sayısı, 203 bin 792 olarak açıklanmıştı. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek ara seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısıyla karşılaştırıldığında, 1 yıl 4 ayda 6 bin 329 yeni seçmenin kaydedildiği ortaya çıkıyor…

29 HAZİRAN 2014 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ 175 BİN 258 SEÇMEN 7 OCAK 2018 ERKEN GENEL SEÇİMİ 190 BİN 551 SEÇMEN 1 EKİM 2020 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 198 BİN 867 SEÇMEN 23 OCAK 2022 ERKEN GENEL SEÇİMİ 203 BİN 792 SEÇMEN 25 ARALIK 2022 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ 208 BİN 236 SEÇMEN 15 HAZİRAN 2023 ARA SEÇİMİ 210 BİN 121 SEÇMEN

TC’deki seçimler için Kıbrıs’ta oy kullanabilen seçmen sayısı…

Öte yandan Türkiye’de 2014 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçimlerinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam sürmesine karşın oy kullanabilen insan sayısı 92 bin 171’iken, 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde 140 bin 111’e yükseldi. 9 yılda aradaki fark, 47 bin 940 kişi.

2018 yılında Türkiye’de gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçimlerinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam sürmesine karşın oy kullanabilen insan sayısı ise 106 bin 446 idi. 2023 seçimleriyle aradaki fark, 33 bin 665 kişi.