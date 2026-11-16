Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde seçmenlerin sandık numarası ve oy kullanacakları yeri internetten öğrenebileceğini duyurdu.

YSK’nın 24 numaralı duyurusuna göre seçmenler, ysk.gov.ct.tr veya mahkemeler.net adreslerindeki “Nerede oy kullanacağım” bölümüne kimlik kartı numaralarını girerek sorgulama yapabilecek.

On haneli yeni kimlik kartı numarasıyla sonuç alamayan seçmenler, altı haneli eski kimlik kartı numaralarıyla yeniden sorgulama yapabilecek.

İlk kez kimlik çıkaran ve numarası on haneli olan seçmenlerin ise yalnızca bu numarayı kullanması gerekiyor.

İnternetten sonuç alamayanlar ilgili İlçe Seçim Kurulunu arayabilecek.

YSK, sandığı üst katta bulunan veya sandık yerinde rampa olmadığı için oy kullanırken güçlük yaşayacağını tespit eden yürüme engelli seçmenlerin, 3 Aralık’a kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabileceğini bildirdi.

İlçe Seçim Kurullarının telefon numaraları şöyle:

“Lefkoşa: 612 20 25, Gazimağusa: 612 20 40, Girne: 612 20 56, Güzelyurt: 612 20 72, İskele: 612 20 82, Lefke: 612 20 98”