Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), AKSA’dan gelecek santrallerin ülkeye girmesini engellemek için yaptığı eyleme destek belirtti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) bağlı Teknecik Elektrik Santrali’ne yeni santraller alınarak yatırım yapılması için El-Sen’le uzun yıllardır mücadele verdiklerini belirtti.

Buna rağmen, “Ülkede yükselen enerji maliyetlerinin ana sebebi olan AKSA’yla” yapılan sözleşmelerin iptal edilmesi gerektiğini belirten Bıçaklı, “hurda halinde olan 17 yıllık makinelerin” ülkeye getirilmesi ve AKSA’nın bu makineleri kullanmasına izin verilmesinin kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

El-Sen’in bu konudaki mücadelesine destek verdiklerini vurgulayan Bıçaklı, hükümetin “Vermiş olduğu bu yanlış karardan geri dönmesi” için çağrıda bulundu.