Erhürman, İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Cederin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Henrik Cederin’i kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İsveç’in Lefkoşa Büyükelçisi Henrik Cederin’i kabul ederek görüştü.
Görüşmede, Kıbrıs konusu ve güncel gelişmeler ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman da hazır bulundu.
Kabul sırasında hediye takdiminde de bulunuldu.
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Etiketler : tufan erhürman, Henrik Cederin