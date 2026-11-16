Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, Alsancak’ta vatandaşlarla bir araya gelerek hayata geçirmeyi hedeflediği projelerin yer aldığı broşürleri dağıttı. Esnafı da ziyaret eden Rahvancıoğlu, bölge halkının görüş ve taleplerini dinledi.

Turan Rahvancıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Alsancak’ta vatandaşlarla buluştu. Rahvancıoğlu’na ziyaretlerinde milletvekili, belediye meclis üyeleri ve adaylar eşlik etti. Alsancak sokaklarında vatandaşlarla sohbet eden Rahvancıoğlu, belediyeye yönelik projelerinin yer aldığı broşürleri dağıtarak hedeflerini bölge halkıyla paylaştı. Bölgedeki iş yerlerini de ziyaret ederek esnafla görüşen Rahvancıoğlu, vatandaşların sorunlarını, önerilerini ve belediyeden beklentilerini dinledi.