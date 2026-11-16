GÜÇ-SEN, kanser hastalarına destek olmak amacıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile iş birliğinde düzenlediği yardım çekilişini tamamladı.

Ekim ayı boyunca devam eden çekiliş kapsamında sendika üyelerinin katkılarıyla toplam 338 bin TL toplandı. GÜÇ-SEN, toplanan bağışın Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne aktarılacağını açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, kanser hastalarına umut ve destek olmak amacıyla yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı başta Dernek Başkanı Ayşe Kanlıada olmak üzere tüm dernek emekçilerine teşekkür edildi.

GÜÇ-SEN, dayanışmaya katkı koyan tüm üyelere ve destekçilere de teşekkürlerini iletti.