Haspolat Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evlerinde yarın grev olacak
Kamu-İş, yarın Haspolat Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evlerinde tam gün greve gidecek.
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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), yarın Haspolat Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evlerinde tam gün greve gidecek.
Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, grev kapsamında Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu saat 09.00’da Sevgi Evi önünde basın açıklaması yapacak.
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Etiketler : grev, kamu-iş, Haspolat Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri