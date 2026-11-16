Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 6 Aralık 2026 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde 227 bin 642 seçmenin oy kullanacağını, bu kapsamda 6 ilçede 998 sandık kurulacağını açıkladı.

Sandık kurullarında 2 bin 994 kişinin görev yapacağını belirten Özerdağ, en fazla seçmenin Lefkoşa ilçesinde olduğunu dile getirdi.

Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde 8 siyasi parti ve 7 bağımsız aday olmak üzere 407 adayın yarışacağını belirten Özerdağ, adaylardan 142’sinin kadın olduğunu ifade etti.

Özerdağ, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde 17 belediye için 50 adayın, belediye meclis üyeliği için ise 985 aday yarışacağını dile getirdi.

Özerdağ, seçmenlerin “mühür” ve “mühür-tercih” olmak üzere iki farklı yöntemle oy kullanabileceğini belirtti.

Seçimlere katılımın demokrasi açısından büyük önem taşıdığına inandığını belirten Özerdağ, vatandaşlara sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında da bulundu.

Özerdağ: “Sandık kurullarında 2 bin 994 kişi görev yapacak”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulunan Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 227 bin 642 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, 6 Aralık 2026 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde 6 ilçede 998 sandık kurulacağını ifade etti.

Oy verme işleminin saat 08.00'de başlayıp 18.00'de sona ereceğini belirten Özerdağ, sandık kurullarında 2 bin 994 kişinin görev yapacağını, Yüksek Mahkeme Bilgi İşlem Merkezi'nde 424 personel ile her sandıkta bir polis olmak üzere 998 polisin de seçim sürecinde görev alacağını kaydetti.

Özerdağ, ayrıca siyasi partilerin görevlendirdiği temsilcilerin de seçim sürecinde görev yapacağını dile getirdi.

En fazla seçmen Lefkoşa ilçesinde

Özerdağ, 227 bin 642 kayıtlı seçmenin ilçelere göre dağılımının Lefkoşa’da 72 bin 984, Gazimağusa’da 56 bin 53, Girne’de 53 bin 381, Güzelyurt’ta 15 bin 450, İskele’de 22 bin 463 ve Lefke’de 7 bin 311 olduğunu belirtti.

6 ilçede kurulacak toplam 998 sandığın 323’ünün Lefkoşa’da, 249’unun Gazimağusa’da, 217’sinin Girne’de, 66’sının Güzelyurt’ta, 108’inin İskele’de ve 35’inin Lefke’de yer alacağını ifade eden Özerdağ, her sandıkta ortalama 200 ile 250 kişinin oy kullanmasının beklendiğini dile getirdi.

“Sonuçlar, YSK’ya ulaştıkça kamuoyuyla paylaşılacak”

Sandıklardan gelen sonuçların öncelikle milletvekilliği seçimi için işlenerek Yüksek Seçim Kurulu’na bildirileceğini ifade eden Özerdağ, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerine ilişkin sonuçların ise YSK’ya ulaştıkça kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Özerdağ, bu nedenle ilk olarak milletvekilliği seçimlerinin şekilleneceğini dile getirdi.

Toplam pusula sayısının beş olduğunu, her seçmenin asgari üç pusula alacağını dile getiren Özerdağ, Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için ayrı sandıklar kurulmayacağını belirtti.

Özerdağ, iki seçimin bir arada olması nedeniyle sayım ve döküm işlemlerinde daha fazla dikkat ve zamana ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Milletvekilliği için 407 aday yarışacak

Özerdağ, Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde 8 siyasi parti ve 7 bağımsız aday olmak üzere Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 sandalye için toplam 407 adayın yarışacağını belirtti. Özerdağ, adaylardan 142’sinin kadın olduğunu kaydetti.

17 belediyede 50 aday yarışacak

Erenköy-Karpaz Belediyesi Başkanlığı için seçime gerek duyulmadan kendiliğinden seçilmesi nedeniyle seçim yapılmayacağını belirten Özerdağ, bu nedenle belediye başkanlığı seçimlerinin 17 belediyede gerçekleştirileceğini ifade etti.

Özerdağ, belediye başkanlığı seçimlerinde 3 siyasi partinin toplam 36 aday gösterdiğini, 14 bağımsız adayla birlikte toplam 50 adayın yarışacağını belirtti.

Belediye meclis üyeliği için 985 aday yarışacak

Belediye meclis üyeliği için 18 belediyede toplam 985 adayın yarışacağını kaydeden Özerdağ, kendiliğinden seçilen yerler dışında 173 muhtarlık için 506 muhtar adayının yarışacağını aktardı. Özerdağ, ayrıca kendiliğinden seçilen yerler dışında ihtiyar heyeti üyeliği için ise toplam bin 48 adayın yarışacağını ifade etti.

Seçmenler iki farklı şekilde oy kullanılacak

Seçmenlerin Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde “mühür” ve “mühür-tercih” olmak üzere iki farklı yöntemle oy kullanabileceğini belirten Özerdağ, yalnızca mühür yöntemini tercih eden seçmenlerin, destekledikleri partinin amblemi altındaki kareye bir kez mühür basacağını söyledi.

Özerdağ, bu durumda kullanılan her oyun, ilgili partinin tüm milletvekili adaylarına birer oy olarak yansıyacağını kaydetti.

Mühür ve tercih

Mühür ve tercih kullanacak seçmenlerin mühür vurdukları partinin 50 adayı arasında kalemle tercih yapılabileceğini belirten Özerdağ, her ilçeden aday tercih etme zorunluluğu olmayacağını ancak yasa gereği belirlenen tercih sayısı kadar tercih yapma şartının olduğunu ifade etti.

Özerdağ, seçmenlerin Lefkoşa’da 8, Gazimağusa’da 6, Girne’de 6, İskele’de 2, Güzelyurt ve Lefke’de 1 tercih yapma hakkının bulunduğunu kaydetti.

Belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinde yalnızca mühür kullanılacak

Belediye başkanlığı seçimlerinde yalnızca mühür yöntemiyle oy kullanılacağını belirten Özerdağ, belediye meclisi üyeliği seçimlerinde ise milletvekilliği seçimlerinde olduğu gibi “mühür” ve “mühür-tercih” olmak üzere iki farklı yöntemle oy kullanılabileceğini kaydetti.

Seçmenlerin belediye meclisi üyeliği seçimlerinde kullanabilecekleri tercih sayılarının belediyelere göre değiştiğini belirten Özerdağ, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 13, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde 8 ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nde 6 tercih hakkı bulunduğunu söyledi.

Özerdağ, diğer belediyelerdeki tercih haklarına ilişkin ise şunları kaydetti:

“Gazimağusa Belediyesi’nde 9, Mesarya Belediyesi’nde 6, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nde 5, Yeniboğaziçi Belediyesi’nde 5, Beyarmudu Belediyesi’nde 4, Girne Belediyesi’nde 8, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’nde 7, Dikmen Belediyesi’nde 6, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde 5, Güzelyurt Belediyesi’nde 7, İskele Belediyesi’nde 6, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde 5, Erenköy-Karpaz Belediyesi’nde 5 ve Lefke Belediyesi’nde 5 tercih hakkı bulunuyor.”

Muhtarlık seçimi için de belediye başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yalnızca mühür yöntemiyle oy kullanılacağını kaydeden Özerdağ, ihtiyar heyeti üyeliği için de 4 adayın işaretlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Özerdağ, milletvekilliği seçiminde bağımsız adaylara oy vermek isteyen seçmenlerin ise istedikleri sayıda bağımsız adaya oy verebileceğini kaydetti.