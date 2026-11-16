Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO), Bakanlar Kurulunun 5 Ekim tarihli; “AKSA'ya 17,5 MW gücünde iki adet toplam 35 MW kapasiteli santralin ‘sıcak yedek’ olarak kurulmasına ilişkin kararının” teknik ihtiyaç ve yasal istinadının bulunmadığını vurguladı.

MMO Başkanı Ayer Yarkıner, halihazırda AKSA dan kiralanan kapasitenin 175 MW olduğunu ve bu kapasitenin ancak yüzde 60 kadarından istifade edildiği ve kapasitesinin yüzde 40‘ından istifade edilemediğinin bilindiğini kaydetti.

Yarkıner, ayrıca Kalecik III kurulu sisteminin 175 MW’lık kapasitesinin de kabul muayenesinin halen yapılmadığını ve ödenen kira bedellerinin de yasal istinadı olmadığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası’nın konuyu yargıya taşıdığını aktaran Yarkıner şöyle devam etti:

“Başka bir ifadeyle, AKSA’dan kiralanan 175 MW kapasitenin yıllık teorik üretim potansiyelinin yüzde 40’ından yararlanılmamıştır. Bu, kesin bir hesaplama sonucudur."

Kıb-Tek’e ait toplam 52,5 MW gücündeki santrallerin neden hasar gördüğünü soran Yarkıner, "Kamuya ait 52,5 MW kapasitenin yeniden üretime kazandırılması için gerekli soruşturmalar başlatılmazken, AKSA’ya 35 MW ilave kapasite sağlanması nasıl bir devlet aklıdır?" diye sordu.

Yapılması gerekenin, öncelikle mevcut sözleşmeler kapsamında kiralanan kapasitenin gerçekten sağlanıp sağlanmadığını, ülkenin gerçek kapasite ihtiyacını ve günün koşullarındaki rayiç kira bedellerini belirlemek olduğunu kaydeden Yarkıner şöyle devam etti.

"Bunun yerine, ekonomik ömürlerini tamamlamış iki adet 17,5 MW santral için yeni bir protokol yapılması ve bu protokolün kamuoyuyla paylaşılmaması devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.

Bakanlar Kurulu ‘yetkisiz’ aldıkları kararlar ile Kıb-Tek kurumsal iradesini yıllardır yok saymaktadır.

Kıb-Tek'in kendi santrallerinin hasara uğramasının nedenleri araştırılmazken ve kiralanan kapasitenin yüzde 40’ından istifade edilemezken AKSA’nın kapasitesinin artırılması, kamu yararı bakımından kabul edilemezdir, Kıb–Tek’in üretimdeki payını sabote etmek demektir.”

Enerji arz güvenliğini tehdit eden iki temel sorun

MMO’nun değerlendirmesine göre ülkenin enerji arz güvenliğini ve Kıb-Tek’in geleceğini tehdit eden iki temel sorun bulunduğunu kaydeden Yarkıner, bunlardan birincisinin AKSA, ikincisininse gayri yasal “öz tüketimin üzerinde verilen, yasal olmayan” solar (güneş paneli) izinleri olduğunu ifade etti.

Yarkıner, bu iki tehdidin ülkenin kendi üretim kapasitesini zayıflatarak özel şirketlere sürdürülebilir kazanç sağlamaya yönelik olduğu görüşünü savundu.

“Bakanlar Kurulunu kararını iptal etmeye davet ediyoruz”

Makina Mühendisleri Odası, 5 Ekim tarihli Bakanlar Kurulu kararının yargıya taşınması amacıyla gerekli teknik ve hukuki incelemeleri başlattığını bildirerek, AKSA lehine alınan toplam 35 MW ilave sıcak yedek santral kurulumuna ilişkin "gayri yasal" kararın derhal iptal edilmesini talep etti.

Yarkıner, MMO'nun, kamu yararını savunma sorumluluğunu yerine getirmekten ve hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiği uygulamaların karşısında durmaktan geri adım atmayacağını da ekledi.