KKTC’nin gözde turizm tesislerinden Salamis Bay Conti Hotel’de geleneksel olarak her yıl düzenlenen Çocuk Festivali, cumartesi günü kapılarını açtı. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği festival, renkli görüntülere ve unutulmaz anlara sahne oldu.

Çocukların doyasıya eğlendiği festivalde şişme oyun alanları, yüz boyama etkinlikleri ve birbirinden eğlenceli aktiviteler minik misafirlerden büyük beğeni topladı. Gün boyunca neşenin ve kahkahanın eksik olmadığı etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen festival, çocuklara özel hazırlanan etkinlikleriyle ailelerin de beğenisini kazandı. Renkli atmosferi, eğlenceli programı ve çocukların yüzündeki tebessümle dikkat çeken organizasyon, Salamis Bay Conti Hotel’in ailelere ve çocuklara yönelik etkinliklerine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Çocukların mutluluğunu merkeze alan festival, eğlence dolu anları ve yoğun katılımıyla bu yıl da hafızalarda güzel izler bırakmaya devam ediyor.