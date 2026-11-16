Kıbrıs’ın kuzeyinde bir haftada 11 yangın, 25 de özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda 4 milyon 843 bin TL zarar oluştu.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 9-15 Kasım tarihleri arasında çıkan yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, açık ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın ısınıp alevlenmesi, alevlenen gazlı sobayı söndürmek için üzerine atılan kuru battaniyenin tutuşması, yanık unutulan mumun koltuğu tutuşturması, kişiler tarafından yakma, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması ve aracın sağ ön farının ısınıp alevlenmesi olarak sıralandı.

Özel servis olayları ise; yüksek binaların üst katında, derin kuyularda ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, özel görev, derin kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.