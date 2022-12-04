YSK seçilmiş sayılan ve kesinleşen aday listesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için seçilmiş sayılan ve kesinleşen aday listelerini açıkladı.

YSK duyurusunda, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan, duyurulan adayların 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 62. maddesi uyarınca seçilmiş oldukları açıklandı.