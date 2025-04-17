“Yorum yok”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yunanistan’ın ilan ettiği Deniz Mekânsal Planlaması ve Great Sea Interconnector (GSI) projesi konusunda açıklama

Nikos Hristodulidis Yunanistan hükümetinin ilan ettiği Deniz Mekânsal Planlamasının doğru yönde olduğunu ve bu karardan haberdar olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan hükümetinin ilan ettiği Deniz Mekânsal Planlaması ve Milliyet gazetesinin haberini yorumlaması istenen Hristodulidis, gazeteleri ve özellikle de belirli gelişmeleri çoğu kez kasıtlı bir şekilde Türkiye’nin menfaatlerine hizmet edecek şekilde sunan Türk basınını yorumlamayacağını ifade etti.

Hristodulidis bunun haricinde Yunanistan hükümetinin kararından haberdar olduğunu ve bunun doğru yönde olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise, dün Great Sea Interconnector (GSI) projesi konusunda yaptığı açıklamada Yunan Hükümeti Milli Güvenlik Konseyi'nin (KİSEA) kararlarının beklenmesini tavsiyesinde bulunan Hristodulidis, buna paralel olarak Türkiye’nin projeyi engellediğini ise reddetti.

Türkiye’nin elektrik bağlantısını engellediği konusunda "kutlama yaptığına" dair sorular üzerine böyle bir şey olmadığını ve bunun Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen bir proje olduğunu ifade eden Hristodulidis sözlerinin devamında “Böyle bir şey olmadı, Türkiye kutlama yapabilir ve birçok konuda olduğu gibi istediği şeyi söyleyebilir. Biz işimizi yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Hristodulidis kablo döşeme işini yapacak şirketle anlaşmalar yapıldığını da sözlerine ekledi.