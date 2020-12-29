CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Üst Kurul kararlarının hükümet tarafından uygulanmamasına tepki gösterdi, kaos yaratıldığını söyledi.

Hükümete “Yönetmeyi bırakın kaos yaratmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz” diyerek sert çıkan Erhürman, yurttaşların hangi kararın uygulamada olduğunu bilmediğine işaret etti.

Erhürman sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:

"Siz hükumet olarak karar alma süreçlerine hiçbir paydaşı dahil etmeyin, sonra Üst Kurul karar alsın alınan kararı Resmi Gazete'de yayımlamayın, insanlar uymak zorunda oldukları bir karar var mı yok mu bunu bile bilemesin, şimdi de Bakanlar Kurulu'nda Üst Kurul kararlarına uyup uymayacağınızı tartışın.

Yönetmeyi bırakın kaos yaratmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz!"