“Yönetmeme halinin bedelini çalışanlar ödüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekillerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde, DAÜ’nün içinde bulunduğu durum ele alındı.

DAÜ Rektörü Aykut Hocanın’ı, DAÜ Personel Sendikası’nı (PER-SEN), DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası’nı (BİR-SEN) ve DAÜ Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) ziyaret eden CTP heyeti, DAÜ’nün içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi aldı, görüş alışverişinde bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyaretler sonrasında açıklama yaptı.

Erhürman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Nisan ayının sonunda DAÜ'yü ziyaret etmiştik. VYK, Rektörlük, DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN ve DAÜ PER-SEN ile görüşmüştük. Gidilecek köyün minareleri görünmüştü. Ciddi bir mali sorun yaşanıyordu.

DAÜ'yü bir kez daha ziyaret ettik. Geçtiğimiz gün itibarıyla çalışanlar maaşlarını Hayat Pahalılığı ödeneği olmadan aldılar. Hatta birtakım uygulamalar sonucu bir önceki maaşından daha az ödeme alanlar da var, asgari ücretin altına düşenler de.

DAÜ'yü, yapısal sorunlarını, yalnızca mali değil yönetsel anlamdaki yapısal sorunlarını da daha çok konuşacağız. Ama bir noktanın altını kalın bir biçimde çizmek istiyorum.

Nisan sonunda gerçekleştirdiğimiz ziyarette DAÜ'nün ekonomi alanında uzman akademisyenlerinden birkaçı ile görüştüğümüzde bize o gün itibarıyla TL cinsinden borçlanılıp alınacak olan borcu dolara çevirmeleri durumunda önemli bir ek kaynak yaratılacağını anlatmışlardı. Çünkü bu akademisyenler de pek çok ekonomist gibi Türkiye'deki seçimden sonra TL'nin ciddi değer kaybına uğrayacağını biliyordu.

Nitekim Nisan sonunda 19.45 TL civarında olan dolar bugün 27 TL. Dolar başına 8 TL civarında fark var. Bunu Meclis'te de, kulislerde de dile getirdik. Israrcı olduk. Ama o gün DAÜ'nün TL cinsinden borçlanmasına izin vermedi "hükumet".

Bu noktaya yalnızca bundan dolayı gelinmedi elbette. Daha çok konuşacağız. Ama bunun da tarihe geçmesi önemli. Öngörüsüzlüğün, yönetmeme halinin bedeli çok ağır ve bu bedeli her zaman çalışanlar ödüyor.”