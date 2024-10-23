“Yönetimin temeline insanı koymamız gerekiyor”

İlaç tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Eczacı Dicle Tekiner, yaşanan bu sıkıntının, halk sağlığını olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Kanal Sim’de yayınlanan ve Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu “Gün Arası” programında konuşan Eczacı Dicle Tekiner, ilaç tedarikinin rahatlatılması için acilen adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Türkiye iç piyasasında birçok ilacın bulunamadığını vurgulayan Tekiner, “Özellikle ithal ilaçlarda Türkiye piyasasında çok ciddi ilaç eksiklikleri yaşanıyor. Eczaneler özellikle reçeteli hastaların ilaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Çok ciddi bir ilaç krizinin içindeyiz. Kendi iç piyasasına ilaç tedariki sağlayamayan bir ülkenin dış piyasaya ilaç tedarik etmesi pek de beklenemez” dedi.

Havaların soğumasıyla hastalıkların da artacağına vurgu yapan Tekiner, “İçinde bulunduğumuz aylar ve yaklaşan kış döneminde başta zatürre olmak üzere, akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlarda, özellikle antibiyotiklerde çok ciddi eksiklikler yaşanmakta. Bu eksiklikler de halk sağlığını olumsuz etkileyecek. Bu kış hepimizin sağlığı ciddi tehdit altında olacak” dedi.

"Sağlık sistemi can çekişmenin ötesine geçti"

İlaç konusunda sadece tek bir pazara bağlı olan ülkemizin çok ciddi sıkıntılar yaşayacağına da dikkat çeken Tekiner, bu konuda da ciddi tedbirler alınmasını ve tek bir piyasaya bağımlılık konusunda ivedilikle tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Sağlık sisteminin can çekişmenin ötesine geçtiğini vurgulayan Tekiner, “Ülkemizde sağlık sisteminin olduğundan dahi emin olamıyoruz artık. İlaç tedarikinde yaşanan sıkıntılar gerçekten çok ciddidir. Bizim sağlığa çok ciddi bütçeler ayırmamız gerekiyor” dedi.