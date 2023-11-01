Yönetim Kurulu “Hükümet” dedi, Bakanların haberi yok!

Ertuğrul SENOVA

KIB-TEK Yönetim Kurulu, dün sabah açıkladığı yüzde 30’luk zammı, akşam saatlerinde yüzde 15’e düşürdü; Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, yüzde 16’lık zam farkının Bakanlar Kurulu kararıyla hükümet tarafından karşılanacağını söyledi ancak Bakanlar Kurulu’nda böyle bir karar üretilmediği ortaya çıktı.

Yaşananlar üzerine aradaki farkın kim tarafından karşılanacağı merak konusu halini alırken, “Acaba hesap hatası mı, yoksa kurum içindeki bütçe açığını kapatma operasyonu mu?” soruları akıllara geldi…

YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, zammın yüzde 15’e düşürülmesine ilişkin kararı, Bakanlar Kurulu toplantısından hemen sonra aldıklarına işaret ederek, Hükümetin, söz konusu farkı düşürme yönünde karar ürettiğini söyledi.

Paşa, aradaki farkın hangi yöntemle devlet tarafından karşılanacağına ilişkin soru üzerine, “KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Kendi içlerinde görüşüp gerekli düzenlemeyi yapacaklar. Devlet, şu anda bu farkı şöyle ya da böyle üstlendi. Nasıl karşılayacakları konusundaki kararın bugün alınması bekleniyor. Bize bir bilgilendirme yapılmadı” dedi.

Paşa’nın açıklamaları üzerine Bakanlar Kurulu’ndan iki ayrı kaynak, yüzde 16’lık zam farkının karşılanmasına yönelik herhangi bir karar üretilmediğini söyledi.

Yaşananlar üzerine aradaki farkın kim tarafından karşılanacağı merak konusu halini alırken, “Acaba hesap hatası mı, yoksa kurum içindeki bütçe açığını kapatma operasyonu mu?” soruları akıllara geldi…

Zira zammın duyurulmasının ardından, KIB-TEK’e sınavsız şekilde yapılan istihdamların “maaşları” gündeme gelmişti…

Öte yandan zammın nedenine ilişkin soru üzerine Paşa, “Yakıtlar pahalılaştı. Biz iki farklı yakıt alıyoruz. Gemi ile gelen ton başına 100 Dolar zamlandı. Ayrıca dizel jeneratörlerimiz için Alpet’ten aldığımız mazot da zamlandı. Ayrıca yedek parça fiyatları da artmış durumda” şeklinde yanıt verdi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun eski asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu, azaltılan zam oranının başka bir tarifeye eklenmediğini, tüm tarifelerdeki zam oranlarının düşürüldüğünü ifade ederek, “Bir maliyet ya vardır ya da yoktur. Sabah yaptığınız zam doğruysa akşamki indirimden kaynaklı farkı kim sübvansiye edecek?” diye sormuştu. Avcıoğlu, “Eğer akşam açıkladığınız oran doğruysa, sabah vatandaşı kazıklamaya mı çalıştınız” sorusunu yöneltmişti.

CTP lideri Erhürman ise “Tepkiyi mi ölçtünüz? Hesabı her zamanki gibi yanlış mı yaptınız?” sorularını sormuştu.