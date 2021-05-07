Yönetim 22 kişilik istihdam istedi, sendika ‘ihtiyaç yok’ dedi

Fehime ALASYA

Binboğa Yem Fabrikası'nda ‘mevsimlik işçi’ adı altında 22 kişilik yeni istihdam yapılması için çalışma başlatıldı. Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güroz, 22 kişilik istihdama ihtiyaç olmadığını, fazla personel istihdamıyla fabrikanın mali yapısının zarara uğratılacağını belirtti.

Gerekçeleriyle birlikte Mukayyitlikten 22 kişilik istihdam talebinde bulunduklarını aktaran Binboğa Yönetim Kurulu Başkanı Tözün Tunalı, fabrikadaki işleyişin sürdürülebilir olması için en az 10-12 kişiye ihtiyaç duyduklarını belirtirken, Kooperatifler Mukayyitliği Kemal Deniz Dana ise istihdam yapılacağını fakat sayının henüz belli olmadığını belirtti, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dana, “Buna işleyişin devamı için ihtiyaç var” yorumunu yaptı.

Fabrikanın mali durumunun iyi olduğunu ifade eden Güroz, “22 kişilik istihdama ihtiyaç yoktur. Bu kadar ihtiyaç olsa sendika olarak karşı çıkmayız. İşletmeyi düşünüyoruz bu nedenle tepki koyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Güroz, bu alımları “İstihdam ihtiyacı yok, siyasi seçim kaygıları var” diyerek eleştirdi, 22 kişilik istihdamın uygulanması durumunda greve gideceklerini belirtti.

Dana: “Fabrikanın 104 personeli var, mali durumu iyiye gidiyor”

Kooperatifler Mukayyitliği Kemal Deniz Dana, Binboğa Yem Fabrikası’nın son 2 yılını kâr ile kapatan bir kurumun olduğuna değindi. Dana, kurumda 81 işçi, 23 memur olmak üzere toplam 104 kişinin görev yaptığını bilgisini paylaştı.

Personel istihdamında yasa gereği geçici mevsimlik işçi şeklinde alımların Yönetim Kurulu tarafından yapıldığını ifade eden Dana, kadrolu ihtiyaç olması durumunda münhale çıkıldığını belirtti. “Geçici alım olacaksa bu yönetimin uhdesinde olacaktır” diyen Dana, ayrıca kadrolu personel alımına sıcak bakmadıklarını da sözlerine ekledi.

Kooperatifler Mukayyitliği Kemal Deniz Dana:

“İstihdam olacak ama henüz sayı ortada yok, işleyişin devamı için ihtiyaç var”

Yönetimin gerekçeleriyle birlikte 22 kişilik istihdam talebinde bulunduğunu anlatan Dana, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Dana, “Daha inceliyorum, istihdam olacak ama henüz sayı ortada yok. Kurum piyasayla rekabet etmek zorundadır. Eğer bunları yapmazsak o zaman kapıları kapatalım, işlemeyelim.” dedi.

Yapılacak olan personel alımları için ihtiyaç duyulan bölümlerin araştırıldığını anlatan Dana, kurumun çok yönlü faaliyet sürdürdüğünü söyledi, emekliye ayrılanlar olduğundan hizmetlerin sürmesi için yeni elemanlara ihtiyacı doğduğuna değindi.

Binboğa Yem Fabrikasında mali sıkıntı olmadığını da sözlerine ekleyen Dana, konuyla ilgili şu görüşleri paylaştı:

“2020 teftişi devam etmektedir fakat son 2 yılını kâr ile kapatan bir kurumumuzdur.

Burada 81 işçi, 23 memur toplam 104 kişi görev yapıyor. Yasa gereği geçici mevsimlik işçi şeklinde alımlar Yönetim Kurulu tarafından yapılıyor. Eğer kadrolu bir ihtiyaç varsa münhal duyurusuyla olacaktır. Geçici alınacaksa bu yönetimin uhdesinde olacaktır.”

“İnce eleyip sık dokuyoruz”

“Kurum zarar ederse altında imzam olacaktır, bu nedenle çok detaylı çalışıyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz” diyen Dana, kadrolu alımlara sıcak bakmadıklarını, nitelikli elemana ihtiyaç duyulduğunu ve belli bir deneme süresinin olması gerektiğini ifade etti.

“İşleyişimizin sürmesi çok önemli”

İlk etapta yapılması planlanan personel alımındaki ihtiyaçları YENİDÜZEN’e değerlendiren Dana, şu yorumu yaptı:

“Torba çekecek olan, gaz indirecek olan, beden gücüne, teknisyene ihtiyacımızı var.

Gaz, yem ve harup alanlarında ülkede bir denge unsurudur ve rekabet koşullarında çalışıyoruz, iyi bir altyapıya ihtiyacımız var, bu nedenle işleyişimizin sürmesi çok önemli. Bu işleyişi arttırmak için ve kaliteyi korumak için bunu yapmak zorundayız. Pazarlama, halka ilişkiler ve müşteri temsilcisi gibi alımlar ile yeni bölümler açma ve yeni girişimler yapma hedefimiz var.”

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güroz:

“22 kişilik istihdama ihtiyaç yoktur”

Yem Fabrikasına 22 istihdam yapılacağına ilişkin çeşitli duyumlar aldıklarını ifade eden Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güroz, buna şiddetle karşı çıkacaklarını, gerekirse greve gideceklerini söyledi.

Güroz, 22 istihdamı ‘iyiye doğru seyreden mali yapıyı bozacağı’ gerekçesiyle reddettiklerini anlattı.

Güroz, “Son üç yılda yaş haddinden dolayı sadece 4 işçi emekli oldu, bunların yerine alım yapılabilinir ama bunun dışındaki alımlara karşıyız. Bu işçiler istihdam edildiği takdirde gerekli eylemi yapacağız. Şu an sadece sözlü duyumlar alıyoruz, bir icraat görürsek biz de harekete geçip, greve gideceğiz.”dedi.

16 kişilik bir onay listesi olduğunu, bunun içinde 6 işçi, 2 makinist, 4 pazarlamacı, 3 teknisyen bir de koordinatör alımı için onay verildiği duyumunu aldıklarını kaydeden Güroz, alımların önce geçici işçi statüsü altında yapılacağını, ardından kadrolanacağını ileri sürdü.

Bu durumu “İstihdam ihtiyacı yok, siyasi seçim kaygıları var” diyerek değerlendirdi.

Güroz, 16 personelin kuruma yıllık maliyetinin bir buçuk milyon TL olacağını dile getirerek, bunun büyük külfet olduğunu kaydetti.

Binboğa Yönetim Kurulu Başkanı Tözün Tunalı:

“22 kişi talep ettik, Mukayyitlik kaç onay verecek bilmiyoruz”

Yönetim Kurulu olarak emekliye yarılan 6 kişilik ve teşkilat şemasında boş olan bazı yerlere personel alımı için Mukayyitliğe talepte bulunduğunu ifade eden Binboğa Yönetim Kurulu Başkanı Tözün Tunalı, 22 kişi talep ettiklerini fakat bu sayının fabrikanın mali durumunu zora sokacağı gerekçesiyle düşürüldüğünü anlattı. “Şirketi zora sokacak olan hiçbir adımı ben Tözün Tunalı olarak atmam. Bana siyasi baskı bile yapılsa kabul etmem.” diyen Tunalı, kaç kişi alınacağının mali bilançoya göre Mukayyitlik tarafından onaylanacağını, henüz böyle bir onayın ve sayının ortada olmadığını ifade etti.

Tunalı, en az 10, 12 kişiye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Hem mevcut bazı bölümlerin işleyişi hem de yeni oluşumlar için personele ihtiyaç duyulduğunu anlatan Tunalı, söz konusu alımların mevsimlik işçi adı altında, geçici personel statüsünde olacağını, 6 ay deneme süresi olacağını, sadece üst yönetim mevkisine alım için münhal açılacağını kaydetti.

Fabrikanın mali durumunun da şu anda çok iyi olduğunu, zarar etmediklerini kaydeden Tunalı, “Geçen yılı da büyük başarı ile kapattılar.” dedi.