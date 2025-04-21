“Yönetenlerin basiretsizliği yüzünden sektör mahvolmuş durumdadır”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs’ın kuzeyinde ihracatın lokomotif sektörlerinden biri olan narenciyede sorunlar sinsilesi devam ediyor. Valensiya ürününün hasat döneminin içinde bulunduğumuz bugünlerde Cypfruvex Ltd. paketleme tesislerini kapattı.

Üretici birlikleri, sezon devam ederken paketleme tesislerinin kapanmasının sektöre “darbe” vurduğunu belirtti; Cypfruvex Ltd. yetkililerini açıklama yapmaya davet eden üretici birlikleri, bu durumdan üreticilerin büyük zarar göreceğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, “Kurumu yönetenlerin basiretsizliği yüzünden sektör mahvolmuş durumda” dedi, önümüzdeki günlerde eylem kararı alabileceklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın ise, rekoltenin bu yıl düşük olduğuna vurgu yaparak, ürününün yüzde 90’ının satıldığını belirtti, şu ana kadar beklemede olan üreticilerin fiyat düşeceği beklentisinden dolayı zarar edebileceğini kaydetti.

Cypfruvex Ltd. yetkilileri:

“Şuan da açıklama yapmak, sektöre zarar verir”

YENİDÜZEN’in ulaştığı Cypfruvex Ltd. yetkilileri paketleme tesislerinin durdurulduğunu doğrularken, şu an için açıklama yapmanın sektöre zarar vereceği kaydedildi, önümüzdeki süreçte gerekli açıklamaların yapılacağı bilgisi verildi.

Üretici Birlikleri ne dedi? / Üretici Birlikleri ne dedi?

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu:

“Sıkma Cypfruvex için bir başarı değil, olmamalı”

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, geçtiğimiz sezon narenciye sektöründe yaşanan sıkıntılara işaret ederek, üreticilerin bu sezona büyük tedirginlikle başladığına dikkat çekti, ihracat konusunda sıkıntılar yaşanmadığına değindi. Cypfruvex Ltd.’in kuruluş amacının ve misyonunun üreticiyi korumak olduğu ve yurt dışındaki piyasayı araştırarak kaliteli ürünler için pazar bulmak olduğuna vurgu yapan Alioğlu, Cypfruvex’in bu konuda başarısız olduğunu söyledi. Fabrikada paketleme tesislerinin faaliyetlerinin durduğunu ve bundan sonra alınacak ürünlerin “sıkma” için alınacağını dile getiren Alioğlu, “Sıkma Cypfruvex için bir başarı değil, olmamalı” değerlendirmesini yaptı. “Cypfruvex yöneticileri sınıfta kalmıştır, becerememiştir” diye konuşan Ali Alioğlu, “Kurumun bir suçu yok, kurumu yönetenlerin basiretsizliği yüzünden sektör mahvolmuş durumda. Bu yılı karla kapatması gereken üretici, bu işten yine zararlı olarak çıkacak” şeklinde konuştu.

“12-15 bin ton civarı ürün dalında”

Güzelyurt bölgesinde yaklaşık 3 bin narenciye üreticisi olduğuna dikkat çeken Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Alioğlu, şu an hasat sürecinin devam ettiği valensiya ürününün 23 bin tonunun kesildiğine, yaklaşık 12-15 bin tonunun da şu anda dalında olduğuna dikkat çekti, “Efendiler, buna rağmen paketleme tesisini hiçbir açıklama yapmadan kapattılar” dedi. Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği olarak konuyu yönetim kurulu toplantılarında değerlendireceklerini belirten Ali Alioğlu, eylem kararı alabileceklerine değindi.

“Narenciye Koordinasyon Kurulu oluşturulmalı”

Cypfruvex Ltd. yetkililerinin bazı üreticilere önce “Paketleme yapmak için gelip bahçenizdeki ürüne bakacağız” dediğini, bu kararın alınmasından sonra ise aynı üreticilerin yeniden aranarak “Paketleme olmayacak, sıkmaya yollamak için de gelip bakmamıza gerek yok” denildiğini anlatan Alioğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Alioğlu, Cypfruvex yetkililerinin görevden alınması gerektiğini ve vakit kaybetmeden bir kriz masası oluşturularak ‘Narenciye Koordinasyon Kurulu’ oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın:

“Dalında kalan ürünler daha düşük fiyata elden çıkarılacak”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın ise YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, yüzde 90 civarında ürünün kesildiğini söyledi, kış aylarında yaşanan buzlanmanın ürünü yaktığına dikkat çekti. Rekoltenin düşük olduğuna vurgu yapan Akçın, Cypfruvex’in paketleme tesislerini erken kapatmasının dalında olan ürünün fiyatı açısından etkili olacağını söyledi. Akçın, fiyatın 10 TL’nin altına düşebileceğini ifade etti, söz konusu üreticilerin bu sezon zarar edebileceğine dikkat çekti.