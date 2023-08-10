Yolu kesti, arabanın damına çıktı, polisi görünce kaçmaya çalıştı

Gönyeli’de aracını yolun ortasına park edip arabanın damına çıkan, ardından da polisin gelmesiyle kaçmaya çalışırken tehlikeli sürüş yapan alkollü şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan kullandığı araç ise trafikten men edildi.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında, Gönyeli’deki Dürümcü Baba isimli işletmenin çapraz karşısında, yol içerisinde meydana geldi.

27 yaşındaki Ç.D. isimli şahıs, 169 miligram alkollü olduğu tespit edilen şahıs, önce yol ortasına park ettiği aracından yüksek sesle müzik açtı, ardından da damına çıkarak şarkıya eşlik etmeye başladı.

Bölgedeki insanların şaşkın bakışları eşliğinde bir süre aracın damında oturan şahıs, daha sonra yüksek sesle bağırıp çağırmaya başladı.

Bölge halkının şikayeti üzerine olay yerine gelen polisi gören söz konusu şahıs, hızlıca aracına binerek, başkalarının canını hiçe sayarak dikkatsizce olay yerinden kaçmaya çalıştı, tehlikeli sürüş yaptı.

Polis, söz konusu şahsın yakalandığını ve hakkında yasal işlem başlatıldığını, öte yandan aracın ise trafikten men edildiğini açıkladı.