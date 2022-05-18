Yollarda ‘ALKOL’ korkusu

Trafikte yıllardır ‘dikkatsizlik’ ve ‘sürat’ nedeniyle onlarca can yitip giderken, özellikle son dönemlerde ‘Alkollü araç kullanımı’ da dikkat çekiyor…

2022 yılında, 5 aylık zaman diliminde yaşanan kazalardan 22’sinde ‘Alkollü içki tesiri altında’ tespiti basına yansıdı, polis 500’ü aşkın kişi hakkında da ‘alkollü sürüş’ nedeniyle işlem yaptı…

Ülkede meydana gelen trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında alkollü araç kullanmak, dikkatsiz sürüş ve süratli araç kullanımı geliyor. Polisin her hafta açıkladığı trafik kazaları raporuna göre, 1 Ocak 2022 tarihinden 16 Mayıs 2022 tarihine kadar bine aşkın trafik kazası meydana gelirken, bu kazalar sonucunda 7 kişi de hayatını kaybetti.

Polis verilerine göre 2022 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen denetimler sonrasında sürücülere uygulanan cezai yaptırımların en başında da “Sürat”, “Alkol araç kullanımı” ve “Dikkatsiz Sürüş” geliyor.

Tüm bu veriler ışığında YENİDÜZEN’e konuşan bulunan Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, “Trafikte bir şeyleri düzeltmek istiyorsak, trafiğe önem vermemiz gerekiyor” dedi, etkin denetime ve cezaların daha caydırıcı hale gelmesi gerektiğinden bahsetti.

Avcı, “200-250 promil alkollü olan bir kişi öldürmek niyetli olarak yola çıkıyor. Özellikle alkol konusunda cezaların gözden geçirilmesi lazım... Alkol ve sürat konusunda anında ve etkin denetim şarttır” ifadelerini kullandı.

5 ayda trafiğe 7 can!

2021 yılının ilk 5 ayında 10, 2022 yılının ilk 5 ayında ise 7 kişi geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Söz konusu ölümlü kazaların 3’ü İskele/Karpaz, 2’si Mağusa, 1’i Güzelyurt, 1’i Lefkoşa’da meydana geldi.

2022’de basına yansıyan içki tesiri altında 22 kaza, 1 ölüm…

Alkollü şekilde direksiyon başına geçen çok sayıda kişi, gideceği yere ulaşamadan kaza yaptı. Basına yansıyan haberlere göre, 1 Ocak-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında alkol sonrası araç kullanarak gerçekleşen trafik kazalarının sayısı 22… Söz konusu kazaların birinin de ölümle sonuçlanması dikkat çekti.

Söz konusu kazalarda en düşük içki tesiri 30 mlg., en yüksek ise içki tesiri 279 mlg. Olarak tespit edildi.

21 Ocak akşamı Cengizköy’de 175 mlg. Alkollü içki tesiri altında araç kullanan araç sürücüsü, paket sevisi yapan motosikletli sürücüsü Umair Ahmad’a çarpmış ve Pakistan uyruklu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmişti.

Kazaların birçoğu dikkatsiz sürüş veya süratten

Polis verilerinden elde edilen bilgiye göre trafik kazalarının büyük bir çoğunluğu dikkatsiz sürüş veya süratten kaynaklanıyor.

1 kişi uyuşturucu tesiri altındayken kaza yaptı

Söz konusu süreçte alkollü araç kullanımının yanı sıra 1 kaza da uyuşturucu kullanımı sonrasında meydana geldi. 19 Şubat tarihinde Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda aracını deviren 23 yaşındaki araç sürücüsü olay sonrası çıktığı mahkemede uyuşturucu tesiri altında araç kullandığı tespit edilmişti.

Cezai işlemlerde “Sürat” ilk sırada

Polisin trafik kazalarıyla ilgili her hafta düzenli olarak yayınladığı verilere göre cezai işlemler konusunda “Sürat” suçu ilk sırada geliyor. 1 Ocak-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde sayısı 5 bini aşan araç sürücüsü hakkında sürat suçundan dolayı ileri işleme gidildi.

Yaklaşık 500 alkollü sürücüye ileri işlem

5 ayda trafikte “Dikkatsiz sürüş” ve “Sürat” suçlarının yanı sıra “Alkollü Araç Kullanma” suçunun da çok olması dikkat çeken bir diğer unsur. Polis, yaptığı denetimlerde bu yıl alkollü içki tesiri altında araç kullanan yaklaşık 500 kişi hakkında ileri işleme gitti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı:

“Alkollü araç kullanan sürücülere cezalar gözden geçirilmeli”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede ülkemizde sürat ve alkollü içki tesiri altında kazaların arttığına değinerek, bu konuda denetimlerin artırılması, cezai işlemlerin de “caydırıcı” olması gerektiğini söyledi

Avcı şu değerlendirmeyi yaptı:

“Öncelikle trafikte bir şeyleri düzeltmek istiyorsak, trafiğe önem vermemiz gerekiyor. Trafikteki sorunları düzeltmeye niyetli olmamız lazım ancak ne yazık ki böyle bir niyet yok. Yapılması gereken birçok iş var. Trafikte ehliyet verme sistem çağ dışı kaldı. Yazılı sınav çağdaş hale gelmeli.

Ehliyeti alanların da sokakta denetlenmesi lazım, yapılmıyor. Yolda giden sürücü yanlış bir şey yaparsa tespit edilmeli ve en kısa sürede cezai işleme gidilmeli. Altyapılardaki sorunlar da çok. Ehliyet sınavı kötü olmasından dolayı sürücü kalitesi dünya standartlarının altındadır. Araç kalitemizi kontrol edebilecek cihazlarımız da yoktur. Bütün bunların içinde en doğru çalışan kaza anına hızlı bir şekilde giden 112 acil servisidir. Bu da trafikte yapılması gereken çok işin olduğunu bizlere gösteriyor.

Kazalar, özellikle sürat ve alkol kullanımı nedeniyle gerçekleşiyor. Bu da denetimden kaynaklanıyor. İnsanlarımız, “Nasılsa yakalanmayacağım” düşüncesiyle alkollü olarak direksiyon başına oturuyor. Yakalandığında ise sadece para cezası ödüyor, 3 aylığına da ehliyetine el konuluyor. Bir kere şunu söylemek lazım ki, 200-250 promil alkollü olan bir kişi öldürmek niyetli olarak yola çıkıyor. Özellikle alkol konusunda cezaların gözden geçirilmesi lazım... Alkol ve sürat konusunda anında ve etkin denetim şarttır.”