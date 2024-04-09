Yollar yeniden trafiğe açılmaya başladı

Polis, sağanak sonucu su dolan ve trafiğe kapatılan yollardan bazılarının yeniden trafiğe açılmaya başladığını açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, Girne - Alsancak Çevre Yolu alt geçidi ile Karşıyaka - Çamlıbel Anayolu'nun trafiğe yeniden açıldığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada açık ve kapalı haldeki yollar şöyle duyuruldu:

Geçitköy'de Dere sularının yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Karşıyaka - Çamlıbel Anayolu, su seviyesinin düşmesi sonucu yeniden trafiğe açılmıştır.

Su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatılan Girne - Alsancak Çevre Yolu alt geçidinin Lefkoşa gidiş yönü su tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açılmıştır.

Lapta - Alsancak Anayolunun, Alsancak mevkiinde Girne gidiş istikametinde İleli Market Önlerinde oluşan su birikintisi nedeniyle, yol trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım Mare Monte kavşağından kontrollü olarak sağlanmaktadır.