Yollar yeniden trafiğe açılmaya başladı
Sağanak sonucu su dolan ve trafiğe kapatılan yollardan bazıları, yağmurun durmasıyla birlikte yeniden trafiğe açılmaya başladı.
Polis, sağanak sonucu su dolan ve trafiğe kapatılan yollardan bazılarının yeniden trafiğe açılmaya başladığını açıkladı.
Polisten yapılan açıklamada, Girne - Alsancak Çevre Yolu alt geçidi ile Karşıyaka - Çamlıbel Anayolu'nun trafiğe yeniden açıldığı belirtildi.
Polisten yapılan açıklamada açık ve kapalı haldeki yollar şöyle duyuruldu:
Geçitköy'de Dere sularının yükselmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Karşıyaka - Çamlıbel Anayolu, su seviyesinin düşmesi sonucu yeniden trafiğe açılmıştır.
Su birikintisi nedeniyle trafiğe kapatılan Girne - Alsancak Çevre Yolu alt geçidinin Lefkoşa gidiş yönü su tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açılmıştır.
Lapta - Alsancak Anayolunun, Alsancak mevkiinde Girne gidiş istikametinde İleli Market Önlerinde oluşan su birikintisi nedeniyle, yol trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım Mare Monte kavşağından kontrollü olarak sağlanmaktadır.