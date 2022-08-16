Yoldan çıktı, takla attı
Değirmenlik- Girne yolunda bugün saat 12.00 sıralarında, meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
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Değirmenlik- Girne yolunda bugün saat 12.00 sıralarında, meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 43 yaşındaki Gülay Suyolcu Macila, yönetimindeki FU 468 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
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