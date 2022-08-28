Yoldaki her 4 araçtan 1’i seyrüsefersiz

► Geçerli sigorta sahibi araç sayısı: 210 bin

►Geçerli seyrüsefer sahibi araç sayısı: 160 bin

► Geçerli sigorta, geçersiz seyrüsefer sahibi araç sayısı: 50 bin

►Geçersiz seyrüsefer, geçersiz sigorta sahibi araç sayısı: 30 bin

►Trafiğe çıkan toplam araç sayısı (Tahmini): 240 bin

Ertuğrul SENOVA

Araç sahibi her 4 kişiden 1’i, yaşanan ekonomik kriz ile ödenen verginin geri dönüşüne olan inançsızlığı nedeniyle ‘yol kullanım vergisi’ olarak adlandırılan ‘seyrüsefer harcını’ ödemekten kaçınıyor…

Çukurlarla dolu, yarım kalmış ya da karanlık yolların “kullanım vergisi” olarak adlandırılan seyrüsefer ruhsatı harcının karşılığını bulamayan her 4 vatandaştan 1’i, bu parayı ödemekten kaçınıyor. Kimi yurttaş ise ekonomik darboğaz nedeniyle bu vergiyi ödeyemiyor ya da öteliyor.

Ağustos 2022 itibariyle trafiğe çıkan araç sayısının 240 bin civarında olduğu tahmin edilirken, söz konusu araçların 210 bini geçerli bir sigortaya, 160 bini ise geçerli bir seyrüsefere sahip. Yani, toplamda 50 bin aracın sigortası olmasına rağmen, geçerli bir seyrüseferi bulunmuyor.

Öte yandan 30 bin civarı aracın ise ne sigortası ne de geçerli bir seyrüseferi bulunmazken, trafiğe kaçının çıktığı bilinmiyor…

Dikkat çeken rakamlar…

YENİDÜZEN’in elde ettiği Trafik Dairesi verilerine göre Kıbrıs’ın kuzeyinde, 1974’ten günümüze kadar 390 bin 547 araç, yola çıkabilmek adına ruhsatlandırılmış durumda.

Mayıs ayında güncellenen verilere dayanarak, Ağustos 2022 itibariyle yollarda 240 bin civarında aracın bulunduğu tahmin ediliyor.

Verilere göre söz konusu araçların 210 bini geçerli bir sigortaya sahipken, 160 bini ise geçerli bir seyrüsefere sahip.

30 bin aracın ne seyrüsefer, ne de sigortası mevcut. Kaçı yollarda, bilinmiyor

Geçerli bir sigorta sahibi 50 bin aracın geçerli bir seyrüseferi bulunmazken, 30 bin civarı aracın, ne seyrüsefer ne de sigortası bulunmuyor; söz konusu ‘kayıt dışı’ 30 bin aracın kaçının trafiğe çıktığı ise bilinmiyor.

Seyrüsefer ödemelerinde krize rağmen artış

Öte yandan 1 Ocak – 23 Ağustos 2021 ile 1 Ocak – 23 Ağustos 2022 tarihleri karşılaştırıldığında, ekonomik krize karşın seyrüsefer harcı ödenen araç sayısında 33 bin civarı bir artış mevcut.

2021’in ilk 8 ayında 117 bin 554 araç için seyrüsefer harcı ödemesi yapılırken, 2022’nin aynı tarihleri arasında 150 bin 623 araç için ödeme yapıldığı gözlemlendi.

1 Ocak 2021 – 23 Ağustos 2021 tarihleri arasında seyrüsefer harcı yatırılan araç sayısı

60 bin 676 vezneden

56 bin 878 çevrimiçi

Toplam: 117 bin 554

1 Ocak 2022 – 23 Ağustos 2022 tarihleri arasında seyrüsefer harcı yatırılan araç sayısı

77 bin 245 vezneden

80 bin 378 çevrimiçi

Toplam: 150 bin 623

1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında seyrüsefer harcı yatırılan araç sayısı

101 bin 444 vezne

102 bin 302 çevrimiçi

Toplam: 203 bin 746