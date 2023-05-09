“Yolda yürüyen çocuğu video çekti”

Lefkoşa’da, yolda yürüyen 14 yaşındaki çocuğu önce sözlü taciz etmek, ardından da videoya çekmekle suçlanan R.O.O. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, R.O.O. isimli zanlının "Özel hayatın Gizliliğini İhlal ve Rahatsızlık" suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 2 Mayıs tarihinde Lefkoşa’daki Adli Şube’ye annesi ile gelen 14 yaşındaki çocuğun yapmış olduğu şikâyette, yaya olarak yürüdüğü esnada yanına bir aracın yaklaştığını, araç içerisinde 20 yaşlarında 2 erkek şahsın kendisine "Hello" diyerek seslendiklerini, daha sonra yanında araç ile durup kapıyı açıp araçtan inmeden tekrardan kapıyı kapatıp araçlarını sürmeye devam ettiklerini söylediğini belirtti.

Polis, çocuğun kafasını çevirip araca baktığında aracın ön yolcu koltuğunda oturan erkek şahsın telefonunu kendisine doğru tutarak videoya aldıklarından şüphelendiğini ve bu kapsamda şahıslar aleyhinde şikâyetçi olduğunu anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada araç sahibinin tespit edildiğini, araç sahibinin ise videoyu çeken şahsın ismini verdiğini belirtti.

Bu kapsamda, R.O.O. isimli zanlıya ulaştıklarını anlatan polis, zanlının karakola çağrıldığını, telefona el konulduğunu ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, üniversitede kayıtlı öğrenci olduğunu anlattı.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 4 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.