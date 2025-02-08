Yolcu değil suç trafiği

Serap ŞAHİN

Limanlarda ortaya çıkan adli olayların yanı sıra, 2024 yılında Ercan Havalimanı da filmleri aratmayacak suç türlerine sahne oldu. Ülkenin sınır güvenliğinin tartışıldığı günümüzde, sadece bir yıl içinde Ercan Havalimanı’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş ya da çıkış yapmak isteyen yolculardan çok sayıda tabanca, canlı mermi, uyuşturucu, kaçak sigara, sahte para, kaçak ilaç, uyuşturucu öğütücüsü ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Havalimanında geniş güvenlik önlemleri olmasına rağmen; bazı şahısların elini kolunu sallayarak hiçbir işlem yaptırmadan ülkeye girdiği, bazıları ise yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen ülkeye giriş yaparken tespit edildi. Bazı şahıslar da başkalarının kimliğine bürünerek adaya giriş yaptı ancak ilk etapta tespit edilemedi, ihbar üzerine tutuklandı.

Garip olaylar silsilesi Ercan’da son bulmadı. Kimisi üç valiz dolusu kaçak sigarayı defalarca ülkeden çıkarmaya çalışırken, kimisi de 50 adet canlı mermiyi getirip tekrar geri götürmeye çalışırken yakalandı.

YENİDÜZEN, Ercan Havalimanı’nda basına yansıyan ve sadece bir yıl içinde tespit edilen polisiye olayları inceledi.

Çok sayıda ilaçla Kıbrıs’ın kuzeyine geldi

Ercan Havalimanı’nda Kıbrıs’ın kuzeyine yolcu olarak giriş yapan zanlının valizinde çok sayıda ilaç bulunarak emare olarak alınmıştı.

Valizi içerisinde 3 kutu 200 mg. Tilitin marka ilaç, 2 kutu 20 tüp toz,50 adet 60 mg Vidalista, 1 kap içerisinde 30 adet 8 mg Subutez hap, 14 adet beyaz içerikli kapsül bulunan zanlı “İlaç ve Eczacılık Yasası’na Aykırı Harekette Bulunma” suçundan tutuklanmıştı.

Paraları kumarda kazandığını iddia etti

Ercan Havalimanı'nda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan

24 bin 500 ABD Dolar'ı ile çıkış yapmaya çalışan bir şahıs ‘Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı’ aykırı suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Ülkeye turist statüsüyle giren zanlı Mahkemede konuşmuş, 4 farklı casinoda kumar oynanarak söz konusu parayı kazandığını söylemişti.

Uyuşturucu madde ile ülkeye giriş yaptı

Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklanmıştı.

Zanlının tasarrufunda bulunan sigara paketinde yaklaşık 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, yaklaşık 1 gram ağırlığında reçine halde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet şeffaf naylona sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştu.

Valizinde metal öğütücü tespit edildi

Ercan Havalimanında x-ray cihazından geçerken içerisinde uyuşturucu olan metal öğütücü tespit edilen zanlı tutuklanarak, mahkemeye çıkarılmıştı.

Valizinde 13 kilo uyuşturucu ile geldi

Ercan Havalimanı'nda Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan yolcunun valizinde yapılan kontrolde 13 kilogram uyuşturucu tespit edildi. Olayla bağlantılı 3 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı. Polis, yapılan araştırmada zanlılardan birinin daha önce iki kez Kıbrıs’ın kuzeyine geldiğinin belirlendiğini açıklarken, diğer zanlının da evinde yapılan aramada 1 gram daha uyuşturucu tespit edilmişti.

İsteyen elini kolunu sallayarak giriyor

Ercan Havalimanı’ndaki muhaceretten işlem yapmadan, ellerini kollarını sallayarak geçen iki kişi, Girne Limanı’ndan çıkış yaparken tespit edilerek tutuklanmıştı.

Ercan’dan çıkış yapmaya çalışan zanlının üzerinde yüklü miktarda para bulundu

Yasadışı bahis soruşturmasında yurt dışına çıkış yapacağı sırada Ercan Havaalanında tespit edilerek tutuklanan zanlının üzerinden 60 bin 500 TL, 4 bin dolar ve 2 bin 207 Euro para bulunmuştu. Söz konusu şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Yine uyuşturucu öğütücüsü

Ercan Havalimanında yolcu olarak bulunan zanlının valizinde, polis tarafından yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştı.

Ercan Havalimanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken çantalarında uyuşturucu kalıntısı barındıran öğütücü tespit edilen iki zanlı tutuklanarak, mahkemeye çıkarılmıştı.

Silah, mermi ve uyuşturucuyu Liman’dan adaya soktu, havalimanından çıkarmaya çalıştı

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken silah ve patlayıcı maddelerle yakalanan zanlı "kanunsuz tabanca, kanunsuz patlayıcı madde, kanunsuz uyuşturucu madde, tescilsiz hava tabancası, kanunsuz kama ithal, tasarruf ve taşıma" suçlarından tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Zanlının valizinden; 1 adet tescilsiz hava tabancası, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet canlı mermi, 1 adet canlı av fişeği, 1 adet kama ile kını ve naylon poşet içerisinde hintkeneviri olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ifadesinde emareleri 21 Şubat 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaparken getirdiğini söylediğini aktarmıştı.

Başkasının kimliğine bürünerek ülkeye giriş yaptı, fark edilmedi

Kıbrıs’ın kuzeyinden ihraç edildikten sonra 6 ay sonra kardeşine ait pasaportla ülkeye gelen zanlı tutuklandı. İşin ilginç tarafı ise zanlı ülkeye girdikten aylar sonra ihbar üzerine tutuklanmıştı.

478 karton elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Ercan Devlet Havalimanında VIP yolcu gidiş bölümünden tasarrufunda bulunan 3 valiz dolusu toplam 478 karton adetinde elektronik sigara tütünlerini Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi'nden ihracatçı izni almaksızın yurt dışına çıkaran emekli komutan suretiyle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasasına aykırı davranıp çıkış yapmıştı. Söz konusu şahsın 1 yılda 20 kez VIP’den çıkış yaptığı tespit edilmişti.

60 gram metanfetamin ile yakalandı

Ercan Havalimanı’nda 60 gram “Metamfetamin” türü uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Polis, yapılan aramada zanlının iç çamaşırının içerisinde naylona sarılı 40 gram Metamfetamin, peçeteye sarılı 15 gram Metamfetamin, cüzdanında 2 gram Metamfetamin ve çantasındaki küçük şişede 8 gram daha Metamfetamin ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Polis memuru, zanlının suçunu kabul ettiğini ve uyuşturucu maddeyi Türkiye’den temin ettiğini söylediğini belirtmişti.

Narkotik köpeği uyuşturucu zanlısını yakaladı

Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken tasarrufunda 5 gram hintkeneviri bulundurduğu tespit edilen zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Mersin’de bir sokak satıcısından 7 gram olarak, 500 TL’ye aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini açıklamıştı. Zanlı, Narkotik dedektör köpeği Köpük’ün tepki vermesi üzerine tespit edilmişti.

Yurtdışına çıkış yasağı olan zanlı, ülkeye girişi esnasında tespit edildi

Yurtdışına çıkış yasağı olan zanlı, bir gemiye gizlenerek Girne Turizm Limanı’ndan ülkeden çıkış yaptıktan aylar sonra, Ercan’dan tekrar giriş yaptığında tespit edilerek tutuklanmıştı.

Bagajında 50 canlı mermi bulundu

Ercan Havalimanı’nda yapılan güvenlik kontrolünde bagajında 50 canlı tabanca mermisi bulunan zanlı tutuklanmıştı. Söz konusu zanlı mermileri Türkiye’den getirdiğini ve geri götürmek üzere yola çıktığını söylemişti. Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis, yapılan soruşturmada zanlının mermileri yine Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye ithal ettiğini tespit ettiklerini aktarmıştı. Turist statüsündeki zanlı, teminata bağlanarak yurtdışına çıkışı yasaklanmıştı.

Yine uyuşturucu

Valizinde ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışan yolcu Ercan Havaalanı’nda tutuklanmıştı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Ercan’daki polis denetiminde Narkotik Dedektör köpeği KKTC’ye giriş yapan zanlının tasarrufundaki valize tepki vermişti. Valizde aramada yaklaşık 100 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulurken söz konusu şahıs da tutuklanmıştı.

9 mm çapında tabanca ve 14 canlı mermi bulundu

Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapmak üzere olan zanlının üzerinde ve eşyalarında polis tarafından yapılan kontrolde, tasarrufunda kanunsuz 9 mm çapında bir tabanca ve 14 canlı tabanca mermisi bulunmuştu.

Sahte para ele geçirildi

Ercan Havalimanı’nda, gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın üzerinde ve eşyalarında sahte para ele geçirilmiş, söz konusu şahıs tutuklanmıştı. Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 300 ABD doları ile 100 Euro tespit edilmişti.

Valizde uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, Kıbrıs’ın kuzeyinde giriş yapan 28 yaşındaki zanlının bavulu, dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine aranmıştı. Valizinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara izmariti bulunan söz konusu kişiler tutuklanmıştı.

Valizinde uyuşturucu öğütücüsü tespit edildi

Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapmak isteyen 26 yaşındaki zanlının valizinde yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmış, söz konusu zanlı tutuklanmıştı.