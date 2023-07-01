Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yolagelen’in ölüm sebebi “kalp krizi”
Yolagelen’in ölüm sebebi “kalp krizi”

Yolagelen’in ölüm sebebi “kalp krizi”

Mağusa’da evinde ölü bulunan Ahmet Yücel Yolagelen’in (E-57) ölüm sebebi “kalp krizi”.

A+A-

Mağusa’da evinde ölü bulunan Ahmet Yücel Yolagelen’in (E-57) ölüm sebebi “kalp krizi”.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, “Mağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içersinde ölü olarak bulunan Ahmet Yücel Yolagelen’in (E-57) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp yetmezliği ve kalp krizi sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir” denildi.

Bu haber toplam 249 defa okunmuştur
Etiketler : ,