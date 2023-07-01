Yolagelen’in ölüm sebebi “kalp krizi”

Mağusa’da evinde ölü bulunan Ahmet Yücel Yolagelen’in (E-57) ölüm sebebi “kalp krizi”.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, “Mağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içersinde ölü olarak bulunan Ahmet Yücel Yolagelen’in (E-57) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp yetmezliği ve kalp krizi sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir” denildi.