“Yol kenarındaki tabanca ve mermileri alıp gece kulübüne gittiler”

Alayköy’de, yol kenarında duran bir poşetteki silah ve mermileri alıp gece kulübüne giden, polisin olay yerine gitmesi sonucu silahı atan iki kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis, Pazar günü Alayköy’de yol kenarında şüpheli bir poşet tespit edildiğini, ertesi gün, sabaha karşı 01.00 sıralarında bir aracın yol kenarına bırakılan poşeti aldığını ve bölgedeki bir gece kulübüne gittiğini belirtti.

Polis memuru, gece kulübünün park yerine giden zanlıların polis ekiplerini görünce poşeti araçtan attıklarını söyledi.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, tarafından poşette yapılan aramada 2 adet 99 mm çapında tabanca, 25 adet 7.65 mm mermi bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, her iki zanlının olay mahalinde suçüstü tutuklandıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların sorgulandığını, R.K.’nin poşeti yol kenarından aldığını, İ.Ü’nün ise gece kulübünün park yerinde polisi görünce poşeti araçtan attığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydetti.

Polis, her iki zanlının ikametgahlarında ve iş yerlerinde arama yapılacağını belirtti.

Polis, ayrıca silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.