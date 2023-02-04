Yol kenarında duran tekne kundaklandı, 1 kişi tutuklandı

Güneşköy’de, yol kenarında duran teknenin yanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, tekne üzerine yanıcı madde dökülüp kundaklandığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dün meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili 17 yaşındaki H.Y. isimli şahsın tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“03.02.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Güneşköy’de Kazım Enver Sokak üzerinde yol kenarında bulunan bir şahsa ait teknenin çıkan yangın sonucu tamamen yanması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, teknenin üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp yakılmak suretiyle kundaklandığı tespit edilmiştir. Meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-17) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.”