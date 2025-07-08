Yol geçen hanı!

Ertuğrul SENOVA

Tetikçiler ve ‘kara para’ iddialarıyla gündeme gelen Mağusa Limanı’ndaki güvenlik zafiyeti, yeni bir skandalla daha da derinleşti. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, limandan çıkan TIR’ları kontrol eden mobil X-RAY cihazı yaklaşık iki haftadır çalışmıyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edilen ve 190 bin TL’lik ‘kurdeleli’ masrafla açılışı yapılan cihazın tamirinin “çok masraflı” olduğu, bu nedenle tamir edilemediği ve devre dışı kaldığı ortaya çıktı.

Yetkililer, ‘kaçakçılığın artmaması’ adına yaşanan skandalı kamuoyundan gizlemeye çalışıyor.

Mağusa Limanı, son aylarda güvenlik açığı ve denetimsizlikle çok kez gündeme geldi.

Kısa süre önce, Türkiye’den adaya gelen bir tetikçinin aynı limandan ‘hiçbir kontrol yapılmadan’ geçtiği ortaya çıkmış, bu olay polis soruşturmalarına da yansımıştı.

Yine liamnın, kara para aklama ve yasa dışı ticaretin bir ayağı haline geldiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Maliye Bakanlığı’na göre, limana gelen araçların sadece yüzde 10’unu kontrol edebilme kapasitesine sahip olan mobil cihazın, tam kapasite çalıştığı günlerde de ciddi bir güvenlik zafiyeti söz konusuydu…

Limandaki güvenlik zafiyeti ve X-RAY cihazı, geçtiğimiz aylarda iki önemli olayla gündeme gelmişti.

Bunlardan ilki, ucu ‘Bakanlar Kurulu’ndan bir isme uzanan kara para iddiası, ikincisi ise Kıbrıslı Türk bir iş insanını öldürmek için adaya gelen tetikçi ile ilgiliydi…

Girne’de düzenlenen “Geçit Yok” operasyonunda yakalanan 35 yaşındaki Ü.S.’nin, Kıbrıs’ın kuzeyine kaçak yollarla giriş yaptığı ortaya çıkmıştı. Polis, zanlının Türkiye’den bir iş insanına suikast düzenlemek amacıyla TIR’a gizlenerek Aralık ayında Mağusa Limanı’ndan ülkeye girdiğini açıklamıştı.

X-RAY cihazı, söz konusu TIR’ı tespit edememişi.

Ü.S., 31 Aralık’ta üzerinde silah ve mermiyle yakalanarak mahkemeye çıkarılarak tutuklanmıştı.

Hatırlanacağı üzere kasım ayında da 2,5 milyon Sterlin ‘kara para’ nın aynı yerden ülkeye giriş yaptığı iddiaları ile 3 farklı polis birimi 36 saat süren operasyon gerçekleştirmiş ancak bir sonuca ulaşamamıştı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, iddiaya konu gemiden inen araçların bulunduğu noktayı gözetleyen kameraların kabloları “uzun yıllardır” kesilmiş ve tamir edilmemiş durumda olduğu ortaya çıkmıştı.