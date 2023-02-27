Yol çalışmasında bomba paniği: “Birini işçiler buldu, diğeri patladı!”

Ertuğrul SENOVA

Dikmen – Taşkent yolundaki çalışmalar sırasında iki adet mayın tespit edildi, mayınlardan biri işçiler tarafından bulunurken, diğeri ise çalışmalar sırasında patladı.

Yaşananlar üzerine asker, olay yerine mayın tarama ekipleri gönderdi, patlamayan mayın ise bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Mayın tarama ekiplerinin bölgeyi detektörlerle taradığı, başka bir mayına rastlanmadığı öğrenildi.

Taramanın ardından çalışmaların kaldığı yerden devam ettiği gözlemlendi.

İki mayından biri patladı

Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımına devam edilen Dikmen – Taşkent yolunda dün öğlen saatlerinde iki mayın tespit edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, mayınlardan biri, yolda çalışan işçiler tarafından bulunurken, diğerinin ise yol yapım çalışmaları sırasında kepçenin üzerine temas etmesi sonucu patladı.

Mayının patlamasının ardından şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Asker detektörlerle aradı, bomba imha uzmanları mayını etkisiz hale getirdi

Yaşananların ardından askerin olay yerine intikal ettiği ve bölgede detektörlerle arama çalışması yapıldığı, herhangi bir mayına rastlanmadığı ifade edildi.

Öte yandan bölgeye giden bomba imha uzmanlarının ise mayını etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Her iki mayın da toprak alan içerisinde çalışan kepçe yardımıyla bulundu.

Asker, 1974 dönemine ait olduğunu düşünüyor

Askerin, 1974 dönemine ait olduğuna inandığı mayının, yağmur suları yardımıyla dağdan aşağıya indiği üzerinde durduğu ifade ediliyor.