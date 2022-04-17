Yol bisiklet yarışı için kapanacak

Lefkoşa’da yarın bisiklet yarışı nedeniyle Metehan - Alayköy Çevre yolunun bir bölümü 10.00-14.00 arası araç trafiğine kapatılacak

Polisten yapılan duyuruya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Metehan - Alayköy Çevre yolu üzerinde düzenlenecek olan Okullar Arası Bisiklet Yarışı kapsamında; Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi ile Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerindeki Gönyeli Ağıllar Çemberi arasındaki yol, 10:00 - 14:00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Yarışların devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yol üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.