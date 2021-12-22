YÖK’ten “yurt dışından öğrenci” sınavında değişiklik
Türkiye Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) yapılmasına ilişkin önceki kararını iptal etti.
Türkiye Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) yapılmasına ilişkin önceki kararını iptal etti.
Yeni değişiklikle “Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)” yapılmasına karar verildi.
“KKTC yurttaşı” öğrencilerin durumunda ise bir değişiklik olmayacağı öğrenildi.
ÖSYM tarafından yapılacak olan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)’nın ilki Ocak 2023’te gerçekleştirilecek; TR-YÖS sonuçlarının yurt dışından öğrenci kabulünde kullanılması Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarına tavsiye edilecek.
Söz konusu sınav “Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça” dillerinde yapılacak.
Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak T.C. vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar, KKTC vatandaşları ve yabancı uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumlarındakiler hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilecek.