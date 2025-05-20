“Yok sayılmayı kabul etmiyoruz, AB ad hoc komitesi devreye girmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın Avrupa İçişleri ve Göç Komiseri ile Schengen Bölgesi üyeliği konusunda yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Erhürman, Schengen sürecinin Kıbrıslı Türkler açısından özellikle de “Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olmayanlar” bakımından ciddi komplikasyonlar doğurma potansiyeli taşıdığına işaret etti.

Açıklamasında, bu süreçte Kıbrıslı Türklerin tamamen dışarda bırakıldığına dikkat çeken Erhürman, Crans Montana görüşmelerinden sonra Rum liderlik tarafından askıya alınan “AB ad hoc komitesi”nin yeniden devreye sokulmasının şart olduğunu vurguladı.

“Yok sayanlar, ilgilenmeyenler ve normalmiş gibi davrananlar…”

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın Schengen görüşmeleri yürüttüğü bir süreçte Kıbrıslı Türklerin dahil edilmemesini eleştiren Erhürman, “Karşımızda Kıbrıslı Türkleri bu tür süreçlerin hepsinde yok sayan bir güney Kıbrıs Rum Liderliği ve gerçekleşebileceğine kendisinin dahi inanmadığı ‘iki devletli çözüm önerisi’ne sadakat nedeniyle bu tür konularla zerrece ilgilenmeyen bir Kıbrıs Türk Liderliği var” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin ise “her zamanki gibi adadaki normal olmayan duruma ‘normalmiş’ muamelesi yaparak” kendi iç işleyişine odaklandığını belirten Erhürman, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Kıbrıslı Türklerin iradesi gereksiz sayılamaz”

Kıbrıslı Türklerin bu tür süreçlerin dışında bırakılmasının halkın iradesinin yok sayılması anlamına geldiğini vurgulayan Erhürman, AB ad hoc komitesinin yeniden devreye alınmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. “Her gün biraz daha Kıbrıs’ın kuzeyine hapsolma riskiyle karşı karşıya bırakılan Kıbrıslı Türkler’in bugünkünden de daha zor durumlara düşmesine yol açma potansiyeli taşıyan bu girişim konusunda görmezden gelinmesi kabul edilebilir değildir” dedi.

CTP lideri Erhürman, açıklamasını “Bırakın geleceği, bugünü dahi dert etmeyenler bu konuda da susmakla yetinebilir. Biz, uluslararası toplum nezdinde bu konularda girişim yapmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.