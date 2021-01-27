“Yoğun bakımda yatanların hepsi genç”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, COVID-19’dan tedavi gören ve yoğun bakımda bulunan 7 hastanın da genç olduğunu söyledi.

Onbaşı, 24 yataklı yoğun bakım servisinin üçte birinin dolduğunu açıkladı. 7 kişinin yoğun bakım servisinde tedavide olduğunu ifade eden Onbaşı, günlük artış gösteren vaka sayıları nedeniyle her gün en az 1 kişinin yoğun bakıma yatışının başladığını söyledi.

Aynı gün COVID-19 teşhisi ile yatanın da, karantinada bir iki günlük gözlem altında tutulan bir hastanın da yoğun bakıma yatışı olduğuna dikkati çeken Onbaşı, 8. hastadan sonra hemşire takviyesi gerekeceğini söyledi.

“Yoğun bakımda 65 yaş üzeri bir yok hepsi genç”

Yoğun bakım sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, risk grubu olarak adlandırılan 65 yaş üzeri kimsenin şuan yoğun bakımda olmadığını, yatanların yaşlarının 35 ile 65 yaş arasında değiştiğine dikkati çekti. Kötü durumda olan genç hastaların da olduğunu ifade eden Onbaşı, “Vatandaş rehavete kapılmasın, bana bir şey olmaz demesin. COVID-19 hastalığı akciğerlerde yaptığı hasar ile ölümü tek başına getirebilir. Ölmek için ek hastalığa ihtiyaç olmayabilir. Kimse bana bir şey olmaz diye hareket etmesin” dedi.

Onbaşı bu açıklamaları Havadis TV’de Damla Dabiş’in programında yaptı.