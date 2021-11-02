“Yoğun bakımda uyutuluyor, durumu stabil”

Tatlısu yakınlarında önceki gün meydana gelen ve üç gencin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Emre Genç halen yoğun bakımda uyutuluyor.

Emre Genç’in durumuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Emre Genç’in yoğun bakımda uyutulduğunu, durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Özyılkan, “Bazı müdahaleler yapıldı, uyutuluyor, takibi devam ediyor” dedi.

Hatırlanacağı üzere; Tatlısu yakınlarında önceki gün meydana gelen ve üç gencin yaralandığı trafik kazasında 21 yaşındaki Emre Genç ağır yaralanarak önce Mağusa Devlet Hastanesi'ne ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.

Kazada yaralanan 21 yaşındaki Ertuğrul Genç ve 22 yaşındaki Tolgahan Demir ise Mağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınmıştı.

Kaza nasıl olmuştu?

Polisten verilen bilgide; Girne-Tatlısu anayolu üzerinde Tatlısu Zambak Tatil köyü yakınlarında, Kaplıca’da sakin Ertuğrul Genç (E-21), NT 460 plakalı salon araçla Kaplıca istikametinde seyir halindeyken dikkatsizce viraja girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıktı ve önce beton su akarına, ardından da demir bariyere çarpmıştı.

Kaza sonucu araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kaplıca'da sakin Tolgahan Demir (E-22) ile Emre Genç (E-21) yaralanmıştı.

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