“Yoğun bakıma alındı, hayati tehlikesi bulunuyor”

Gönyeli ve Lefkoşa’da meydana gelen karavan hırsızlığı soruşturması kapsamında tutuklanan Kıbrıslı Rum G.S. polis hücresinde fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı.

Diyabet hastası olan ve yoğun bakıma alınan zanlının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Zanlı hakkında alınan 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasından dolayı Perşembe gün, gıyabında ek tutuklama duruşması yapıldı.

Savcı, zanlının sağlık durumuyla ilgili raporları mahkemeye sunduktan sonra Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Ferhat Oruç olguları aktardı.

Polis, zanlının 6 Ağustos tarihinde Gönyeli - Yenikent Belediye bulvarında boş arazi içerisinde park halinde bulunan Mağusa'da sakin N.A.’ya ait karavanı yönetiminde bulundurduğu aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını söyledi. Polis, karavanın Akıncılar bölgesinde tespit edilip emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 13 Nisan tarihinde Doktor Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan ve T.Ü.’nün işletmeciliğini yaptığı King Oto isimli araba galerisinin yanında park halinde bulunan karavanı yine kullanımındaki aracın arka çekici demirine bağlayıp çekmek suretiyle çaldığını belirtti.

Polis, zanlının 8 Ağustos tarihinde, Lefkoşa'da tespit edilip, derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyine kaçak olarak giriş yaptığının da belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 9 Ağustos tarihinde işlemiş olduğu “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçundan dolayı askeri mahkemeye çıkarılarak, suçları ile ilgili aleyhine 3 günlük ek tutukluluk emri temin edildiğini kaydetti.

Polis, 3 günlük sürede birçok kamera kaydı incelenip, birçok ifade temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 12 Ağustos’ta ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde de birçok kamera kaydı incelediklerini söyledi.

Polis, yapılan tüm araştırmalara rağmen “Elddıs Odessey” marka karavanın bulunamadığını söyledi.

Polis, yapılan araştırmalar sonucu zanlının 17 Eylül 2021’de Kıbrıs’ın kuzeyine yasal girişinin olduğunu, bu tarihten sonra iki ayrı araçla ülkeye yasa dışı yollardan giriş-çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının 14 Ağustos’ta hücrede olduğu esnada fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını, yoğun bakıma alındığını, oksijen tüpüne bağlandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.