YKP’den TC Elçiliği’ne Viyana Sözleşmesi göndermesi

Yeni Kıbrıs Partisi, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde açılan pankartların içeriğini sahiplendiklerini, soruşturma halinde sürece dahil olacaklarını açıkladı.

“İsyanımız kuklaya ve kuklacıya” başlığı ile bir açıklama yapan YKP, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ni “Valilik Konağı” olarak nitelendirdi.

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, “Orası valilik konağıdır” diyerek şu görüşleri paylaştı:

“Elçilik olsa, 1961’de imzalanmış olan Viyana Sözleşmesi’ndeki 41. maddeye uyması gerekir ki orda ‘her diplomatik personel bulunduğu devletin kanun ve düzenlemelerine saygı gösterme ve o devletin iç işlerine karışmamakla yükümlüdür’ ve ‘Misyonun binaları, misyonun işlevleriyle bağdaşmayan herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır’ denmektedir.”

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

“YKP, 18 Mayıs’ta valilik önünde açılan pankartların/dövizlerin içeriklerini sahiplendiğini, bu düşünceleri taşıyarak yıllardır mücadelesini sürdürdüğünün de altını çizer, bu nedenle herhangi bir soruşturmada pankartlara sahip çıkarak, siyasi parti olarak sürece taraf olacağını da vurgular… YKP’nin, Ekim 1989’dan beri sloganı nettir, “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim, biz yöneteceğiz”. Bunun için mücadele ettik, mücadele etmeye de devam edeceğiz… Bugün itibariyle de evet isyanımız hem kuklalara hem de kuklacıyadır.”