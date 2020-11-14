YKP: "Sokakta olacağız"

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Kıbrıs’taki çözümün insan hak ve özgürlüklerine, uluslararası hukuka saygıyla mümkün olabileceğini belirterek, şu an bu koşulların ayaklar altına alındığını savundu.

Maraş’ta piknik yapılmasını “provokasyon” diye nitelendiren parti, halkı sokağa çıkmaya ve buna tepki göstermeye çağırdı.

Partiden yapılan yazılı açıklamasında, YKP’nin, 66 örgütle ortak bir metne imza attığı, Maraş ile tavrını ortaya koyduğu kaydedilerek, “YKP, yarın sokakta olacak ve sokakta olan herkesin mücadelesini selamlayacak. Kuklanın kuklalığıyla övündüğü koşullarda isyanımız kuklacıyadır…” ifadeleri kullanıldı.