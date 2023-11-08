YKP, Madrid’de düzenlenecek Avrupalılar Forumu’na katılacak

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde 7. Avrupalılar Forumu 10-12 Kasım tarihlerinde Madrid’de gerçekleştirilecek. YKP, Genel Sekreter Murat Kanatlı ile birlikte 3 kişilik heyetle toplantılara katılacak…

Yüzlerce siyasi parti, sendika, emek örgütünün katılacağı toplantılarda emek mücadelesinden, ekolojiye, göçmen haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine dair mücadelelere çeşitli başlıklar, “barış, sosyal ve iklim adaleti için” başlığı ile gerçekleşecek…

Avrupalılar Forumu 10 Kasım’da saat 14’de açılış oturum ile başlayacak… Forum ayni anda farklı paralel oturumlarla devam edecek ve 12 Kasım Pazar günü de tamamlanacak…

Cuma günkü ilk gün oturumları, “İş dönüşümü bağlamında Avrupa'da sosyal ilerleme için toplumsal mücadeleler”, “Sermaye için değil halk için para” … Cuma günü “Barışçıl Avrupa ve ötesini inşa etmek: Küresel Güvenlik için Kolektif Stratejiler” başlıklı oturum ile devam edecek ve “Siyasi Konferans: Zafer İçin Solu Güçlendirmek: Demokratik, Sosyal ve Ekolojik Alternatifleri Şekillendirmek” ile sonra erecek …

Cumartesi günü ayrıca “Devletin rolü”, “Avrupa entegrasyonunun geleceği”, “Enerji ve iklim değişikliği”, “SOL: Sığınma ve göçmen hakları: AB'nin kavgacı politikalarına alternatif”, “Avrupa’nın Geleceği: Demokratik mi, distopik mi?” başlıklı çalıştaylar da gerçekleşecek… Cumartesi günü “Ekolojik geçiş, hedefler ve araçlar” başlıklı oturum ile devam edecek ve “Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de diktatörlüğün sona ermesinin 50. yıldönümü / Aşırı sağa karşı mücadele” çalıştayı ile sonra erecek

23 Ekim, Pazar günü ise sonuç bildirgesi ve eylem planlarının konuşulup, 8. Avrupalar Forumunun hazırlıklarının başlatılacağı Değerlendirme Oturumu ile Forum sona erecek…

3 gün içinde ayrı ayrı Feminist, Gençlik, Kültür, sendikalar ve Parlamenterler Asambleleri de gerçekleştirilecek…

YKP heyeti, 9 Kasım’da adadan ayrılacak ve 12 Kasım’da adaya dönecek…