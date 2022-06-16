YKP: Kıbrıslı Türkler ağır saldırı altında

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu, Kıbrıslı Türklerin ifade özgürlüğü ve nüfus yapısının ağır bir saldırı altına olduğunu söyledi.

Karapaşaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin, son zamanlarda "Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye’nin KKTC’deki iş birlikçileri" tarafından “ağır bir saldırıya maruz” kaldığını savundu.

Karapaşaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son ziyaretinde vatandaşlık verilmesinin arttırılması için direktif verdiğini, Kıbrıslı Türklerin fakirleştirilerek göçe zorlandığı, son 1 haftada beş kişinin düşüncelerini ifade ettiği için ya işten çıkarıldığını, ya da aleyhlerinde dava açıldığını, Türkiye’nin 1974 yılından itibaren adanın kuzeyinde nüfus mühendisliği politikası yürüttüğünü söyledi.

Karapaşaoğlu, YKP’nin bir direniş ittifakları kurulması üzerinde çalıştığını da kaydetti.