YKP erken seçime katılmayacak

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 23 Ocak’taki erken seçime aday göstererek katılma sebebi bulamadığını açıkladı.

YKP, herhangi bir seçime aday göstererek katılmayı da, boykotu da rejimi deşifre etmek ve alternatifler üretmek için birer araç olarak kullandığını; partinin ve toplumsal muhalefetin örgütlenme ve mücadele kapasitesinin, halkın beklentileri, yerel ve genel siyasi gelişmeler gibi somut faktörlerin, seçimlerde aday gösterip göstermeme, seçim ittifaklarına dâhil olup olmama kararlarını şekillendirdiğini söyledi.