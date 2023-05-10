YKP ara seçimde aday göstermeyecek

25 Haziran’daki ara seçimde aday göstermeme kararı aldığını açıkladı.

YKP tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gelinen aşamada, ortak siyasal ilkeler çerçevesinde, üzerinde uzlaşılabilecek bağımsız bir adayın belirlenmesi durumunda beraber çalışabileceğimizi beyan etmemize rağmen bu da mümkün olmadığından YKP, 25 Haziran’daki ara seçime aday göstererek katılma sebebi bulamamıştır” denildi.

Açıklamada, seçim sonrası süreçte, YKP’nin emek, barış, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği, anti-militarist ilkeler temelinde yaşamı savunmak için diğer siyasi partiler tarafından atılacak adımları destekleyeceği de ifade edildi.